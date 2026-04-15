Carlos Ulberg pierde su cinturón de campeón horas después de ganar en UFC 327

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Carlos Ulberg, de Nueva Zelanda, reacciona tras derrotar a Jiri Prochazka, de la República Checa, por nocaut técnico para ganar el título de peso semipesado en el evento de artes marciales mixtas UFC 327, el sábado 11 de abril de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

Afirma que lo perdió horas después, literalmente.

El neozelandés de 35 años derrotó a Jiri Prochazka en el evento principal de la UFC 327 por nocaut este fin de semana en Miami para convertirse en el nuevo campeón de la división de peso semipesado. Ulberg comentó a Fox Sports Australia el lunes que extravió su cinturón dorado de campeón mientras celebraba su victoria.

“He perdido el cinturón, hermano. Al principio, después de ganar, el plan era no tomar. Pero ya sabes cómo van estas cosas, ¿no? Primero, alguien te da champán para celebrar. Luego una cosa lleva a la otra y terminas tomando tragos”, le dijo Ulberg a Fox Sports.

Su lesión de rodilla podría mantenerlo fuera de acción durante un año, lo que significa que de todos modos tendrá que renunciar a su estatus de campeón, y la UCF organizará una pelea por el título interino para ocupar su lugar.

Pero Ulberg señaló que está bastante seguro de que su cinturón aparecerá antes de viajar a Las Vegas para someterse allí a una evaluación más exhaustiva por parte de médicos sobre su rodilla. Después planea pasar tiempo en el Instituto de Rendimiento de la UFC antes de regresar a Nueva Zelanda para estar con su familia.

“No quería andar cargando el cinturón, así que creo que todavía está por ahí en el apartamento. Probablemente uno de los chicos lo tiene en la cama con él”, agregó Ulberg.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP