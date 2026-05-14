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Carlo Ancelotti amplía su contrato con Brasil hasta el Mundial de 2030

SAO PAULO (AP) — Carlo Ancelotti seguirá como técnico de la selección de Brasil hasta el Mundial de 2030.

ARCHIVO - El técnico de Brasil Carlo Ancelotti durante un entrenamiento de la selección, el 7 de octubre de 2025, en Goyang, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man)
ARCHIVO - El técnico de Brasil Carlo Ancelotti durante un entrenamiento de la selección, el 7 de octubre de 2025, en Goyang, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

El técnico italiano de 66 años, que asumió el cargo en mayo de 2025, ya había insinuado que la renovación era probable y confirmó el acuerdo en un video publicado el jueves por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Ancelotti anunciará el lunes la convocatoria de Brasil para el próximo Mundial.

Con cinco estrellas, Brasil es la selección más laureada en la historia de los mundiales. Pero la Verdeamarela no se consagra desde que venció a Alemania en la final de Corea-Japón 2002.

“Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, entendí lo que el fútbol significa para este país", dijo Ancelotti. "Durante un año, hemos estado trabajando para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Estamos muy felices de anunciar que seguiremos juntos por otros cuatro años. Iremos juntos hasta el Mundial de 2030”.

El otrora técnico del Real Madrid, Bayern Múnich y AC Milan, entre varios clubes, ha tenido hasta ahora una etapa complicada en Brasil, con muchos jugadores lesionados y dudas sobre si su equipo puede ser un aspirante serio al título en el torneo en Norteamérica.

Al mando de Ancelotti, Brasil suma cinco victorias, tres derrotas y dos empates en 10 partidos.

Ancelotti sustituyó el año pasado a Dorival Júnior tras varias actuaciones deslucidas —eliminados en los cuartos de final de la Copa América 2024— y pasó apuros para certificar su clasificación en las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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