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Cardenales vencen 7-5 a Astros y amplían racha a 4 triunfos

HOUSTON (AP) — Masyn Winn conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano José Fermín y Alec Burleson añadieron cuadrangulares solitarios para guiar a los Cardenales de San Luis a una victoria el sábado por 7-5 sobre los Astros de Houston.

Alec Burleson de los Cardenales de San Luis celebra al correr las bases tras batear un jonrón en la séptima entrada ante los Astros de Houston el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
Alec Burleson de los Cardenales de San Luis celebra al correr las bases tras batear un jonrón en la séptima entrada ante los Astros de Houston el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El jonrón de Winn puso el marcador 4-1 en la tercera entrada, y el segundo de la carrera de Fermín amplió la ventaja a 5-1 en la sexta. El batazo de Burleson, que llegó al segundo nivel de las gradas del jardín derecho en la séptima, colocó el juego 6-1.

El cubano Yordan Álvarez pegó en la primera entrada su noveno cuadrangular del año, la mayor cantidad de las Grandes Ligas, y Shay Whitcomb tuvo un vuelacercas de tres carreras en la novena, pero no fue suficiente para evitar que los Astros perdieran por 11ª vez en 13 juegos.

Jordan Walker conectó un sencillo en la quinta entrada para extender a 13 juegos su racha de hits, y Nolan Gorman tuvo dos imparables y dos carreras impulsadas para ayudar a los Cardinals a su cuarta victoria consecutiva.

Andre Pallante (2-1) permitió tres hits y una carrera, con un máximo de la temporada de cinco ponches en cinco entradas, para acreditarse el triunfo por los Cardenales. Riley O'Brien sacó los últimos dos outs del juego para conseguir su sexto salvamento.

El abridor de Houston, Lance McCullers Jr. (1-1), permitió cuatro hits y cuatro carreras, dio tres bases por bolas y golpeó a dos bateadores en cinco entradas.

FUENTE: AP

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