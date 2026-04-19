Cardenales vencen 7-5 a Astros en 10 entradas y amplían racha a 5 triunfos

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Masyn Winn, de los Cardenales de San Luis, batea un doble durante la décima entrada de un juego de béisbol contra los Astros de Houston en Houston, el domingo 19 de abril de 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Winn se fue de 5-3 y terminó la serie con siete carreras impulsadas.

Houston tuvo la carrera del empate en base en la parte baja de la 10ma, pero Christian Walker bateó un rodado para una jugada de selección que puso fin al juego.

Riley O’Brien (3-0) se acreditó la victoria como relevista. Gordon Graceffo consiguió el último out para su primer salvamento de la temporada.

Houston reaccionó tras estar abajo 4-1 con dos outs en la octava entrada. El cubano Yordan Alvarez conectó su 10mo jonrón, el máximo de la liga, y después de que el venezolano Jose Altuve pegó un sencillo y Walker negoció una base por bolas de 10 lanzamientos, el mexicano Isaac Paredes empató el juego con un sencillo de dos carreras.

El abridor de los Cardinals, Michael Liberatore, permitió una carrera y tres hits en seis entradas. La única mancha en su labor llegó en la tercera entrada, cuando el boricua Carlos Correa siguió el triple de Taylor Trammell con un elevado de sacrificio.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP