Cárcel del ICE en Luisiana reporta 2da muerte de un detenido en menos de 2 meses

ARCHIVO - En esta foto aérea tomada el 9 de abril de 2025 en Winnfield, Luisiana, se ve el Centro Correccional Winn, un centro de detención del ICE. (AP Foto/Gerald Herbert/Archivo) AP

Mamuka Artmeladze, un hombre de 43 años originario de Georgia, fue hallado inconsciente el 4 de junio en el Centro Correccional Winn, en Winnfield, Luisiana, anunció el ICE en un comunicado de prensa el domingo. El ICE indicó que el personal de la instalación inició maniobras para salvarle la vida antes de que fuera trasladado en ambulancia a un hospital local, donde un médico lo declaró muerto menos de una hora después.

No se disponía de más información sobre las circunstancias de la muerte, y el ICE señaló que la causa de muerte está pendiente de una autopsia. Artmeladze había estado detenido en dicha instalación, administrada por la Oficina del Sheriff del Distrito de Winn y por LaSalle Corrections (un contratista del ICE), durante casi cuatro meses.

El centro alberga a más de 1.500 detenidos varones y, como la mayoría de ellos, Artmeladze no tenía antecedentes penales. Artmeladze ingresó a Estados Unidos de manera ilegal en una fecha desconocida y la Patrulla Fronteriza le permitió permanecer temporalmente en el país bajo supervisión del ICE después de encontrarlo en septiembre de 2022, informó el ICE. Fue arrestado en Alabama en febrero después de que el ICE determinara que ya no tenía estatus legal para permanecer en Estados Unidos.

Es el 19no detenido que ha muerto bajo custodia del ICE desde el 1 de enero y el segundo en Winn desde el 11 de abril. Un informe del forense obtenido por The Associated Press muestra que Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, fue hallado inconsciente durante una revisión de seguridad ese día; el personal intentó reanimarlo y murió después de que lo trasladaran al mismo hospital al que llevaron a Artmeladze.

El forense determinó que Cabrera, originario de México y quien recientemente había vivido en Tennessee, murió por causas naturales debido a una enfermedad cardiovascular. Cabrera se despertó tosiendo y con sibilancias aproximadamente 2½ horas antes de que lo encontraran inconsciente, pero dijo que estaba bien y volvió a dormirse, según el informe.

Un informe separado del ICE sobre la muerte de Cabrera indicó que los detenidos alertaron al personal de enfermería cercano de que no respondía, y que lo encontraron “con caída facial del lado izquierdo” y la piel descolorida debido a un bajo nivel de oxígeno en la sangre. Cabrera recibió tratamiento por hipertensión arterial y otros problemas de salud durante sus meses de detención, señala el informe.

Las muertes se han reportado en medio de un creciente escrutinio sobre si los centros de detención del ICE están descuidando médicamente a los detenidos y obligándolos a vivir en condiciones inhumanas, acusaciones que el ICE refuta.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional emitió la semana pasada un informe en el que señaló que una inspección sin previo aviso en Winn encontró violaciones de las normas que rigen la salud y seguridad ambiental, el servicio de alimentos, el uso de la fuerza, la atención médica y otros temas.

El informe describió agua filtrándose a través de rejillas de ventilación en la cocina, agujeros y aislamiento expuesto en el techo del edificio de admisión, y alimentos almacenados en congeladores por encima de las temperaturas requeridas.

El personal médico en Winn no mantuvo actualizados los documentos de tratamiento ni los registros de pruebas de laboratorio, lo que podría “afectar negativamente la atención médica y la seguridad de los detenidos”, advirtió el informe.

La inspección también encontró violaciones de las políticas sobre el uso de la fuerza, incluido un agente que sometió a un detenido a una llave de estrangulamiento prohibida y un segundo agente que enterró un bolígrafo en el pulgar de un detenido después de que éste se negara a retirar la mano de una puerta.

El informe indicó que el ICE estuvo de acuerdo con nueve recomendaciones para mejorar las condiciones en Winn, y que había implementado varias de ellas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP