Candidato ultraconservador pide elecciones complementarias en Perú en medio de nutrida movilización

Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

Pese a que ha transcurrido una semana desde los comicios presidenciales, el conteo oficial de votos avanza a cuentagotas en su fase final, en medio de investigaciones de la Fiscalía por los reclamos de una presunta demora en la entrega de material electoral.

Contabilizadas el 93,5% de las actas, la derechista Keiko Fujimori lidera con 17,05% de votos, el nacionalista Roberto Sánchez es segundo con el 12,00% y le pisa los talones el ultraconservador López Aliaga con 11,92%, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

López Aliaga insistió ante cientos de asistentes concentrados en el denominado Campo de Marte —en el centro de Lima— que más de un millón de peruanos no votaron porque supuestamente “el material no estuvo listo”.

En su discurso el candidato por Renovación Popular exigió a las autoridades convocar a “elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten todos los peruanos que no han votado”.

López Aliaga no ha respaldado con pruebas su denuncia de “fraude”. Una misión de observadores de la Unión Europea negó en días anteriores tal posibilidad.

En tanto, el candidato progresista por el movimiento Juntos por el Perú llamó la víspera a sus seguidores a vigilar los votos y defender “la voluntad del pueblo” , desestimando las denuncias de su contendor.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a nuestros electores que estemos atentos”, dijo el candidato Sánchez, al considerar que la “voluntad del pueblo” ya ha sido expresada.

El ajustado margen de diferencia entre Sánchez y López Aliaga podrá resolverse cuando se incorporen los votos del extranjero y se solventen inconsistencias en miles de actas electorales.

Perú irá a un balotaje a inicios de junio porque ningún candidato ha logrado el 50% más uno de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera vuelta.

FUENTE: AP