Cancilleres del Quad hablan en Nueva Delhi sobre cooperación en el Indopacífico

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El ministro indio de Exteriores, S. Jaishankar, segundo por la izquierda, habla mientras la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, a la izquierda; el ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, segundo por la derecha, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, escuchan tras una cumbre ministerial en la Casa de Hyderabad, Nueva Delhi, India, el martes 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

La reunión congregó al ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar; al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi; y a la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong. El Ministerio indio de Exteriores informó que los ministros analizarían los acontecimientos recientes en el Indopacífico y las maneras de impulsar la cooperación entre sus países.

También se esperaba que los líderes abordasen la guerra con Irán y los envíos de energía detenidos a través del estrecho de Ormuz.

Las cuatro naciones integran el grupo Quad, una alianza estratégica clave para la cooperación en seguridad marítima, cadenas de suministro y estrategia regional, mientras China amplía su influencia militar y económica en el Indopacífico.

El Quad ha acusado repetidamente a China de exhibir su poderío militar en el mar de China Meridional y de impulsar de forma agresiva sus reclamaciones territoriales marítimas. Beijing sostiene que su ejército es puramente defensivo para proteger lo que, según afirma, son los derechos soberanos de China, y califica al Quad como un intento de contener su crecimiento económico y su influencia.

La reunión se producía días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitara China, un viaje seguido de cerca en Nueva Delhi en busca de señales de cualquier cambio en la estrategia de Washington hacia Beijing.

Rubio, quien llegó a India el sábado, afirmó que Washington quiere que el Quad vaya más allá de ser una plataforma de diálogo y adopte medidas más concretas en asuntos como la seguridad marítima y los minerales críticos. También indicó que los funcionarios trabajaban para celebrar una cumbre de los cuatro líderes más adelante este año, aunque no se ha anunciado ninguna fecha.

Los cuatro países habían esperado celebrar una cumbre de líderes en India el año pasado, pero el plan se retrasó debido a tensiones en las relaciones entre Estados Unidos e India, incluidos desacuerdos sobre aranceles. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP