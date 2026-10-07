Canadá prohibirá la muerte asistida a personas cuya unica condición médica sea enfermedad mental

El ministro de Justicia, Sean Fraser, señaló que no existe consenso en la comunidad médica sobre cuándo una enfermedad mental puede considerarse irremediable, y que hay acceso insuficiente a la atención de salud mental.

“Aunque no hay un consenso perfecto sobre este tema, creemos que este es el enfoque correcto en este momento”, declaró Fraser.

Un comité parlamentario recomendó en junio que las personas cuya única condición subyacente sea una enfermedad mental queden excluidas de manera indefinida de la muerte asistida.

La legislación que se presentará este otoño también modificaría el Código Penal para que los profesionales de la salud puedan proporcionar muerte asistida sobre la base de una solicitud anticipada hecha por alguien diagnosticado con una enfermedad grave que posteriormente pierda la capacidad de consentir. Fraser indicó que las provincias decidirían si ofrecer solicitudes anticipadas porque supervisan la prestación de la atención sanitaria.

Eso podría generar normas diferentes en todo Canadá. Quebec ya permite solicitudes anticipadas para personas diagnosticadas con enfermedades graves e incurables que conducen a la incapacidad, como la enfermedad de Alzheimer, mientras que Alberta aprobó en marzo una legislación que prohibe las solicitudes anticipadas de muerte asistida.

Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 y amplió la elegibilidad en 2021 para incluir a personas con afecciones graves e incurables incluso cuando sus muertes no eran razonablemente previsibles. Las personas cuya única condición subyacente es una enfermedad mental siguieron excluidas de manera temporal.

Canadá tiene una de las leyes de muerte asistida más permisivas del mundo. A diferencia de muchos países, permite que personas con afecciones médicas graves pero no terminales soliciten una muerte asistida.

Los cambios se producen en medio de un debate continuo sobre las protecciones para las personas vulnerables.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP