Canadá pide renovar por otros 16 años el tratado de libre comercio con EEUU y México

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, llega a la Oficina del primer ministro y Consejo Privado en Ottawa, para reunirse con el primer ministro Mark Carney, el viernes 29 de mayo de 2026. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP) AP

Dominic LeBlanc, ministro de Canadá para el comercio con Estados Unidos, envió una carta el martes al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, en la que les comunicó la recomendación de Canadá.

“El tratado es muy beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía norteamericana integrada”, escribió LeBlanc.

La carta sirvió como preámbulo a la revisión, programada para julio, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC, la versión más reciente de un acuerdo de libre comercio de América del Norte que ha entrelazado las economías de los tres países desde principios de la década de 1990.

LeBlanc y la jefa negociadora comercial de Canadá, Janice Charette, se encuentran en Washington para sostener una reunión con Greer el martes. LeBlanc ya había advertido que el tratado de libre comercio podría quedar sujeto a revisiones anuales y que la incertidumbre podría ser el objetivo del gobierno de Trump.

El lunes, Trump publicó “¡estado número 51!” en redes sociales, con un enlace a un artículo periodístico que informaba que Canadá está entrando en una recesión técnica. Más tarde, el embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra republicó el texto.

“No puedo creer que tenga que decir esto otra vez, pero Canadá nunca será el estado número 51 (de Estados Unidos). Canadá no está en venta”, publicó el martes en respuesta el primer ministro de Ontario, Doug Ford.

El primer ministro Mark Carney reconoció cierta debilidad en la economía canadiense mientras se dirigía hacia el gabinete el martes. Señaló que Estados Unidos tiene alrededor de 30 diferentes elementos irritantes comerciales con Canadá, en comparación con casi 60 con México.

Estados Unidos podría retirarse del acuerdo avisando con seis meses de anticipación; podría haber revisiones anuales en adelante o puede renovarse por otros 16 años.

“Existe la posibilidad de una nueva asociación”, manifestó Carney.

El T-MEC ha permitido que Canadá y México eviten gran parte las medidas proteccionistas de Trump debido a que muchos bienes mexicanos y canadienses están cubiertos por el acuerdo. Pero existen algunos aranceles específicos clave sobre mercancías como el aluminio que perjudican la economía norteamericana integrada.

Las declaraciones de Trump sobre convertir a Canadá en el estado número 51 han enfurecido a los canadienses, que han cancelado en masa sus viajes a Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP