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Canadá exigirá a viajeros de Congo, Sudán y Uganda que permanezcan en aislamiento por ébola

TORONTO (AP) — El gobierno canadiense anunció el martes que exigirá a viajeros procedentes de regiones afectadas por el ébola que permanezcan en aislamiento durante 21 días, al tiempo que autoridades de inmigración suspenderán temporalmente las decisiones de ingreso a solicitantes de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda.

Machozi Naumi, de 45, durante una campaña para crear conciencia sobre el ébola en un campamento para desplazados ubicado en terrenos del Instituto Superior de Pedagogía, el martes 26 de mayo de 2026, en Bunia, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa)
Machozi Naumi, de 45, durante una campaña para crear conciencia sobre el ébola en un campamento para desplazados ubicado en terrenos del Instituto Superior de Pedagogía, el martes 26 de mayo de 2026, en Bunia, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa) AP

Luc Brisebois, director general del Centro de Salud Fronteriza y de Viajes de la Agencia de Salud Pública de Canadá, explicó que las medidas son por "exceso de cautela” y se mantendrán vigentes hasta el 29 de agosto.

Los viajeros que presenten síntomas serán trasladados a un hospital para una evaluación médica adicional. Las restricciones se aplicarán a partir del sábado, y a quienes no tengan dónde aislarse se les proporcionará un lugar para hacerlo.

Las autoridades canadienses también indicaron que, a partir del miércoles, suspenderán durante 90 días la decisión final en solicitudes de inmigración de personas provenientes de países afectados, aunque ese plazo podría extenderse o levantarse según la evolución del brote.

La Organización Mundial de la Salud asegura que el brote se concentra en el noreste de Congo y corresponde a un tipo poco común de ébola que supera los esfuerzos de respuesta, con más de 900 casos sospechosos y más de 220 decesos. Las labores de ayuda se han intensificado, y la OMS afirma que el brote podría extenderse durante varios meses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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