Camiseta de la selección de fútbol de Colombia alimenta la controversia en la campaña presidencial

Los seguidores del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, saludan en el colegio electoral donde votará durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Iván Valencia) AP

Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, cuestionó el lunes a su contrincante por usar la camiseta de la Selección Colombia durante su campaña electoral, un gesto que fue replicado por muchos de sus simpatizantes que la vistieron durante la primera vuelta electoral celebrada la víspera.

“Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia”, dijo Cepeda a la prensa. “De cuándo acá la Selección Colombia es patrimonio del señor De la Espriella... nos pertenece a todos”, agregó.

De la Espriella, su esposa y sus hijos usaron la camiseta amarilla en el evento en el que recibieron los resultados en los que obtuvo el 43,74% de los votos frente al 40,90% de Cepeda, según el conteo preliminar e informativo de la Registraduría.

“Colombia, aquí está tu tigre que ruge y que muerde”, gritó De la Espriella, quien resaltaba de amarillo desde una cabina antibalas ubicada en una plataforma sobre el río Magdalena. Sus simpatizantes, muchos vestidos con la camiseta de la selección y ondeando banderas de Colombia, lo vitoreaban desde el malecón de la ciudad de Barranquilla en el norte del país.

De la Espriella, simpatizante del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, no respondió sobre el uso de la prenda.

La polémica se da en la recta final del balotaje y del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio y despierta especial fervor en la afición de la Tricolor.

“Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol”, advirtió Cepeda en la red social X.

El uso de este tipo de prenda también fue polémico en 2020, cuando pasó a ser un símbolo del entonces presidente de Brasil Jair Bolsonaro dividiendo opiniones en ese país. Aun el año pasado, personas vestidas con la camiseta amarilla y verde de la selección nacional salieron a las calles a defenderlo en una causa por intento de un golpe de Estado, por la cual fue condenado.

Carlos Arias Orjuela, consultor en comunicación política, explicó a The Associated Press que la camiseta de la selección ha reemplazado en parte el uso de la bandera como símbolo patrio en Colombia. Significa el “orgullo, dignidad y patriotismo” con los que "se arropa el candidato cuando la usa”.

El analista aseguró que las camisetas de la selección no han sido sólo usadas por “políticos de derecha" y al respecto dijo que "hay videos en los que el mismo Petro usó la camiseta como símbolo en la campaña electoral”.

La Federación Colombiana de Fútbol aclaró el lunes en un comunicado que no es distribuidora de esa camiseta, por lo que no tiene facultad legal para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquiera puede comprar.

Al tiempo, lamentó que la camiseta, como símbolo de deporte y trabajo en equipo, “sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva”.

Arias no considera que los colombianos vayan a abstenerse masivamente de usar la camiseta justo durante el Mundial, aunque en el imaginario colectivo pueda ser asociada al candidato conservador.

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El periodista Manuel Rueda contribuyó a este reporte.

FUENTE: AP