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Camión vuelca en Kansas City, matando a decenas de vacas mientras otras huyen

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Un camión que transportaba cabezas de ganado se estrelló la madrugada del domingo en Kansas City, Missouri, cayendo sobre un automóvil con lo cual decenas de reses murieron y otras salieron corriendo por las vías.

El suceso obligó a cerrar algunas vías y desencadenó una búsqueda de los animales traumatizados que sobrevivieron.

El accidente ocurrió poco antes de las 3 de la mañana y el arreo del ganado sobreviviente continuó hasta primeras horas de la tarde, informaron las autoridades.

El conductor del camión y el conductor del vehículo sobre el que cayó el camión sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en hospitales locales, indicaron.

Entre 45 y 60 de las 120 a 130 reses que transportaba el camión murieron cuando el vehículo se volcó y cayó desde la curva de la I-70 en dirección oeste sobre la I-35 en dirección sur, indicó el sargento Phil DiMartino de la policía de Kansas City.

Decenas de otras vacas huyeron del lugar del choque, lo que provocó otros accidentes y más llamadas a la policía por parte del público, agregó.

Al parecer todas las vacas ya han sido localizadas, indicó DiMartino en un comunicado.

Algunas de las reses recorrieron varios kilómetros antes de ser capturadas, señaló el jefe de batallón de bomberos de Kansas City, Michael Hopkins.

“Fue un accidente bastante grave”, declaró Hopkins.

Inmediatamente después del accidente, las autoridades de la ciudad desplegaron drones para rastrear al ganado antes de que llegara una empresa privada que, en coordinación con la compañía de transporte, arribó con trabajadores a caballo para reunir a los animales, explicó.

“Lo más difícil ha sido recuperar a los animales que no sobrevivieron”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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