Camión con refugiados afganos que regresaba de Pakistán vuelca y deja 18 muertos, incluidos 10 niños

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El accidente ocurrió en la provincia de Laghman sobre la autopista principal que conecta a Kabul con la provincia de Nangarhar, indicó Abdul Malik Niazai, portavoz del gobernador provincial.

Precisó que entre los fallecidos había 10 niños y cinco mujeres, y que los heridos fueron trasladados a hospitales en Nangarhar para recibir atención médica.

Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, manifestó su pesar por el incidente y ofreció condolencias a las familias de las víctimas.

Los accidentes de tráfico son comunes en Afganistán, donde las carreteras están en mal estado y los conductores suelen ignorar las normas de tránsito.

Los pasajeros eran algunos de los miles de afganos que regresaron recientemente desde Pakistán, que en 2023 lanzó una ofensiva contra los migrantes indocumentados. Irán también intensificó la expulsión de migrantes afganos más o menos en esas mismas fechas. Desde entonces, millones de afganos han regresado al país, incluidos muchos que nacieron en Pakistán y habían pasado décadas viviendo y trabajando allí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP