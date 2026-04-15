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Caminero, Fraley y DeLuca conectan jonrón y Rays aplastan a Medias Blancas por 8-3

CHICAGO (AP) — Junior Caminero, Jake Fraley y Jonny DeLuca conectaron sendos vuelacercas, y los Rays de Tampa Bay vapulearon el miércoles 8-3 a los Medias Blancas de Chicago para hilar su quinto triunfo.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, festeja su jonrón en el duelo del miércoles 15 de abril de 2026, ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Erin Hooley)
El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, festeja su jonrón en el duelo del miércoles 15 de abril de 2026, ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Erin Hooley) AP

El dominicano Caminero puso al frente a los Rays por 1-0 en la tercera entrada con un cañonazo por la línea del jardín izquierdo ante el abridor Sean Burke (0-2), para su tercer jonrón. Añadió un rodado productor en la quinta antes de que el mexicano Jonathan Aranda impulsara una carrera con un doble.

Fraley amplió la ventaja a 4-0 al abrir el sexto inning con un batazo al jardín derecho para su primer jonrón. DeLuca, quien bateó por Fraley, coronó una séptima entrada de cuatro carreras con un cuadrangular de tres carreras ante Tyler Gilbert.

Jesse Scholtens (1-0) lanzó pelota de un hit en cinco entradas como relevista después de que Cole Sulser trabajó las dos primeras como abridor nominal de Tampa Bay.

El inicio del juego se retrasó unos minutos después de que un cantante que encabezaba las festividades del Día de Jackie Robinson se desplomó. Los Medias Blancas informaron que Gerald Chaney, un intérprete habitual del himno, estaba consciente antes de ser trasladado al hospital tras desplomarse mientras interpretaba “Lift Every Voice and Sing”.

Los White Sox han perdido siete de nueve duelos. Anotaron todas sus carreras en la novena para evitar quedarse en blanco por tercera vez en cinco juegos.

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