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Cameron Young tira un 63 en Quail Hollow; queda a 2 de Alex Fitzpatrick y busca 2º triunfo seguido

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Cameron Young se está consolidando como uno de los jugadores en mejor forma dentro de la Gira de la PGA.

Cameron Young lanza su pelota de golf al aire en el green del hoyo 12 durante la tercera ronda del torneo de golf Truist Championship en el Quail Hollow Club, el sábado 9 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Chris Carlson)
Cameron Young lanza su pelota de golf al aire en el green del hoyo 12 durante la tercera ronda del torneo de golf Truist Championship en el Quail Hollow Club, el sábado 9 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Chris Carlson) AP

En busca de ganar torneos consecutivos, amenazó al récord de Quail Hollow el sábado antes de terminar con una tarjeta de 63 golpes, 8 bajo par, y quedar a dos impactos de Alex Fitzpatrick en el Truist Championship.

Fitzpatrick estaba con 14 bajo par (199) tras 54 hoyos, con un golpe de ventaja sobre el noruego Kristoffer Reitan después de que ambos firmaron 64.

Young, que ganó la semana pasada el Cadillac Championship en Doral por seis golpes, necesitaba jugar los dos hoyos finales en 2 bajo par para romper el récord del campo de Rory McIlroy, de 10 bajo par (61), establecido en 2015.

Pero su putt para birdie en el hoyo 17 se detuvo a centímetros de éste y su salida en el 18 quedó en paja de pino detrás de un árbol, lo que lo obligó a sacar la bola con un golpe de escape y derivó en su único bogey del día.

Matt Fitzpatrick era uno de los favoritos para ganar el Truist Championship — pero resulta que su hermano menor, Alex, es quien llama la atención esta semana.

Alex Fitzpatrick, que obtuvo su tarjeta de la PGA hace apenas dos semanas, se recuperó de su único bogey del día con un golpe de salida que dejó a 8 pies en el hoyo 17, un par 3, para birdie y llegar a 14 bajo par.

Reitan, también novato, dio de qué hablar en el Masters antes de firmar 73-77 el fin de semana para terminar empatado en el 41er puesto. Cerró el sábado con cuatro birdies en los últimos seis hoyos para escalar al segundo lugar.

Nicolai Hojgaard está a cuatro golpes, junto con el líder tras la segunda ronda, Sungjae Im, quien tuvo dificultades en el tramo final y firmó 70.

Justin Thomas, J.J. Spaun y Tommy Fleetwood quedaron a cinco golpes.

Rory McIlroy, el número 2 del mundo y cuatro veces campeón del torneo, tuvo un día desastroso: firmó 75 y quedó fuera de la pelea.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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