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Cambia la tendencia en Perú: Fujimori y Sánchez lideran la votación presidencial con conteo al 90%

LIMA (AP) — La derechista Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideraban el miércoles el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse 90% de los sufragios luego de un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezaba la votación con 16,95%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, se ubicaba en segundo lugar con 11,99% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.

FUENTE: AP

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