Cambia la tendencia en Perú: Fujimori y Sánchez lideran la votación presidencial con conteo al 90%

LIMA (AP) — La derechista Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideraban el miércoles el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse 90% de los sufragios luego de un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.