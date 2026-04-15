Cambia la tendencia en Perú: Fujimori y Sánchez lideran la votación presidencial con conteo al 90%

Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezaba la votación con 16,95%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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LIMA (AP) — La derechista Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideraban el miércoles el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse 90% de los sufragios luego de un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.
Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezaba la votación con 16,95%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, se ubicaba en segundo lugar con 11,99% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.
FUENTE: AP
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