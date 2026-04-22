California sopesa cambiar normas para libertad condicional a presos convictos de ataques sexuales

David Allen Funston y Gregory Lee Vogelsang habían sido condenados cada uno por múltiples agresiones sexuales contra niños pequeños en la región de Sacramento, pero la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California determinó que ambos eran aptos para la libertad condicional en 2025.

En virtud de las leyes de libertad condicional para personas mayores, muchos delincuentes condenados a cadena perpetua pueden pasar a ser elegibles para su primera audiencia de libertad condicional si tienen al menos 50 años y han cumplido al menos 20 años.

Funston tiene 67 años y Vogelsang 57, y los políticos están cuestionando la idea de que 50 sea un umbral lo suficientemente “anciano” como para que los delincuentes sexuales dejen atrás conductas delictivas.

Los legisladores presentaron varios proyectos de ley que restringirían la libertad condicional para delincuentes sexuales, un cambio que, según afirman, refleja la gravedad de los delitos, así como las dudas sobre la posibilidad de que los delincuentes sexuales puedan reincorporarse a la sociedad de manera segura.

Algunos grupos de derechos civiles y de defensa de las personas encarceladas están expresando preocupación por las propuestas, al sostener que podrían debilitar leyes que han demostrado ser eficaces para reducir la población penitenciaria del estado.

Uno de los principales proyectos fue presentado por la asambleísta demócrata Stephanie Nguyen, de Elk Grove, quien representa la región donde Funston y Vogelsang cometieron sus delitos. Su iniciativa elevaría a 65 años la edad más temprana para la libertad condicional de delincuentes sexuales con condenas de cadena perpetua.

“Creo que la rehabilitación existe: la gente puede rehabilitarse”, manifestó Nguyen, quien subrayó que no intenta derogar por completo la libertad condicional para personas mayores. “Pero cuando has hecho cosas como abusar sexualmente de niños pequeños, de 5 a 11 años, simplemente no sé si se puede cambiar.

“No importa que hayan pasado 20 años. No sé si necesariamente una persona puede cambiar, puede dejar de querer, puede impedirse a sí misma, de abusar sexualmente de niños pequeños. Y como madre de dos niñas pequeñas, esto me asusta”.

Funston obtuvo la libertad condicional a los 67 años después de pasar preso 27 años. Originalmente había sido condenado a tres penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua, además de una condena adicional de 20 años.

Vogelsang obtuvo la libertad condicional a los 57, también después pasar preso 27 años. Originalmente había sido condenado a 355 años a cadena perpetua.

La propuesta de Nguyen también exigiría que la junta de libertad condicional y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación remitan a los delincuentes sexuales con cadena perpetua a una evaluación psicológica a través del Departamento de Hospitales Estatales, que puede optar por internar a una persona de manera indefinida para tratamiento si la considera un “depredador sexual violento”.

Actualmente, la evaluación del hospital estatal solo se aplica a delincuentes sexuales que no fueron condenados a cadena perpetua y que serán liberados sin una recomendación de la junta de libertad condicional.

En una reunión del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea el 7 de abril, los colegas de Nguyen se apresuraron a mostrar apoyo bipartidista al proyecto y solicitaron figurar como coautores. Se aprobó por 8-0.

“La forma en que existe la ley actualmente es una afrenta a la justicia”, declaró a CalMatters el asambleísta Tom Lackey, republicano y agente retirado de la Patrulla de Caminos de California. “Es ridículo. Es absurdo y es extremo. Creo que el público por fin está harto de estas cosas”.

Funston y Vogelsang siguen bajo custodia

La libertad condicional para personas mayores se remonta a 2014 como parte de esfuerzos ordenados por tribunales para disminuir la población carcelaria del estado. Una ley de 2020 redujo a 50 años la edad de elegibilidad para la libertad condicional de personas mayores.

El gobernador Gavin Newsom expresó preocupación esta primavera por la posibilidad de que Funston y Vogelsang fueran liberados. Usó su autoridad para solicitar que la junta realizara revisiones adicionales de las audiencias de libertad condicional de cada uno.

La concesión de libertad condicional a Funston fue ratificada y quedó finalizada en una decisión en banc el 18 de febrero, en la que toda la junta de libertad condicional examinó la determinación de los dos comisionados que originalmente concluyeron que Funston no representaba una amenaza irrazonable para la seguridad pública.

“Fue una decisión sólida, sólida, jurídicamente bien fundamentada”, afirmó la abogada Maya Emig, quien representó a Funston en la audiencia de libertad condicional del 24 de septiembre de 2025 en la que se le consideró apto. “Hubo franqueza. Hubo una comprensión profunda, y un trabajo programático muy profundo. Realmente hizo el trabajo para ganarse su libertad”.

Pero el 26 de febrero, el día de su liberación, el condado Placer presentó nuevos cargos penales contra Funston derivados de una investigación antigua que no había sido procesada. Funcionarios penitenciarios lo entregaron directamente a las fuerzas del orden locales.

Funston permanece en la cárcel de Roseville, posiblemente a la espera de un nuevo juicio.

La determinación de aptitud para la libertad condicional de Vogelsang pasó a una revisión en banc el mes pasado, y la junta de libertad condicional decidió programar una audiencia adicional para determinar si su libertad debe ser revocada. Permanece bajo custodia estatal y será liberado o reanudará su condena de cadena perpetua.

Un sistema de libertad condicional en entredicho

Debido a las posibles oportunidades de libertad de Funston y Vogelsang, se ha concentrado más atención pública en la Junta de Audiencias de Libertad Condicional y su proceso de toma de decisiones. Legisladores republicanos realizaron una conferencia de prensa en marzo afuera de una reunión de la junta para llamar la atención sobre la posible liberación de Vogelsang.

“Cualquier miembro de la junta de libertad condicional que haya votado por liberar a estos depredadores, en mi opinión, debería ser removido ahora mismo”, sostuvo Lackey. “Cuando devuelves a un abusador de menores a la comunidad, estás poniendo a más niños en riesgo”.

Las personas liberadas de prisión a través de la junta de libertad condicional tienen una tasa de reincidencia extremadamente baja: menos del 3% comete nuevos delitos. Menos del 1% regresa a prisión por delitos que implican violencia contra otra persona.

Un caso de la Corte Suprema de California de 2008, conocido como la decisión Lawrence, giró en torno a las reiteradas negativas de libertad condicional a una persona encarcelada. Los magistrados sostuvieron que los hechos de un delito son “estáticos” o “inmutables” porque no pueden cambiarse.

El tribunal añadió que un delito “particularmente atroz”, o los hechos estáticos del mismo, no pueden por sí solos sustentar una negativa de libertad condicional si no hay evidencia de que el infractor represente un peligro después de una rehabilitación prolongada.

“Desde el punto de vista legal, la junta debe liberar a alguien si ya no representa un riesgo actual e irrazonable para el público”, explicó Jennifer Shaffer, exdirectora ejecutiva de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional. “La junta se toma su responsabilidad muy en serio. Emplea a unos 70 psicólogos forenses experimentados que evalúan el riesgo de cada persona antes de una audiencia de libertad condicional.

“Las evaluaciones de riesgo que elaboran se basan en décadas de investigación bien establecida sobre qué lleva a las personas a cometer delitos”.

Nguyen, Lackey y otros no ven cómo ese proceso podría aplicarse a Funston o Vogelsang.

“Él dice que todavía siente esos impulsos, y que la forma en que los controla es salpicándose agua en la cara”, señaló Lackey, quien dijo haber leído extractos seleccionados de las transcripciones de la audiencia de libertad condicional de Funston. “Esto es lo que la junta de libertad condicional aceptó como rehabilitación. ¿Quién se cree eso?”

Mientras estuvo encarcelado, Funston contrató a su propio terapeuta para recibir tratamiento personal. Trabajó con The Road to Freedom, uno de los pocos programas establecidos de autorregulación para delincuentes sexuales. Con el tiempo, pasó a facilitar ese plan de estudios y a ayudar a otros hombres como él.

“Para que se determine que alguien es apto, las personas tienen que desentrañar su comprensión de sí mismas: por qué hicieron lo que hicieron, cómo se convirtieron en ese individuo capaz de cometer ese delito”, indicó Emig. “Es un proceso realmente difícil. Creo en el trabajo que he hecho con mi cliente, y creo en el arduo trabajo que él hizo de manera independiente a mí.

“Se pierde algo cuando se culpa a los comisionados por hacer su trabajo y cumplir la ley”.

Libertad condicional para personas mayores y rehabilitación

La medida de Nguyen tiene impulso, pero un puñado de defensores se está pronunciando en contra.

Keith Wattley fundó la organización sin fines de lucro UnCommon Law para representar y ayudar a asesorar a personas encarceladas con condenas de cadena perpetua en sus procesos ante la junta de libertad condicional y en su reinserción. Desde 2006, UnCommon Law ha visto a 350 clientes obtener la libertad condicional y reincorporarse a la sociedad con éxito.

“La libertad condicional para personas mayores es uno de esos mecanismos que tenemos y que ha demostrado funcionar”, afirmó Wattley. “El hecho de que nunca ha habido una sola persona que haya cometido un delito sexual, que haya sido liberada mediante la libertad condicional para personas mayores y que cometiera un nuevo delito sexual después de salir —eso es una evidencia bastante buena de que el proceso funciona en términos de proteger la seguridad pública.

“El daño causado por este tipo de delitos es especialmente perturbador para la mayoría de la gente. Así que entiendo la ira, incluso la indignación, pero el hecho es que la indignación está desconectada del riesgo actual de la persona”.

Durante sus 13 años al frente de la junta de libertad condicional, Shaffer vio muchos cambios en políticas, legislación y agendas políticas. Su principal enfoque fue establecer un proceso estructurado de toma de decisiones mediante el cual los infractores pudieran ganarse legítimamente una segunda oportunidad.

Planteó un punto importante que muestra un camino para la liberación de personas encarceladas incluso si el proyecto de Nguyen se convierte en ley.

“La historia ha demostrado que cuando la junta niega la libertad condicional a personas por razones políticas aunque ya no representen un riesgo actual e irrazonable para el público, los tribunales intervendrán”, sostuvo Shaffer.

“Y cambiar la ley de manera retroactiva —quitarle a una persona encarcelada su derecho a que se considere su libertad condicional después de haber cometido su delito— probablemente será revertido por los tribunales como una violación de la constitución tras muchos años de litigio costoso”.

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Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP