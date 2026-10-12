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Calabaza de Rhode Island de 1.432 kilos espera la certificación como nuevo récord mundial

HALF MOON BAY, California, EE.UU. (AP) — Un productor de calabazas de Rhode Island parece haber batido el récord mundial gracias a un enorme ejemplar que superaría por más de 130 kilos (300 libras) la marca vigente.

Miles, de seis años, pasa frente a una calabaza gigante que participará en el Concurso Mundial de Peso de Calabazas Safeway, el lunes 12 de octubre de 2026, en Half Moon Bay, California. (AP Foto/Jeff Chiu)
Miles, de seis años, pasa frente a una calabaza gigante que participará en el Concurso Mundial de Peso de Calabazas Safeway, el lunes 12 de octubre de 2026, en Half Moon Bay, California. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Ron Wallace, de Greene, Rhode Island, pesó su calabaza el sábado para un concurso en Nueva Inglaterra y ahora espera que Guinness World Records confirme la nueva marca, con la que pulverizaría el récord impuesto por un productor de Inglaterra hace menos de una semana. Wallace comentó que ha estado en contacto con funcionarios de Guinness, quienes le han indicado que su récord va camino a obtener la certificación.

“En verdad es enorme, fue un placer cultivarla”, dijo Wallace el lunes vía telefónica.

La poseedora actual del Guinness World Records es una calabaza de 1.296 kilogramos (2.857 libras) cultivada por Ian Paton, de Lymington, Inglaterra. La marca se certificó apenas el pasado 3 de octubre.

Funcionarios de Guinness no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

El nuevo récord llega en momentos en que los productores de todo el mundo participan este mes en competencias con la esperanza de que sus calabazas sean coronadas. Un productor de Minnesota ganó el lunes por quinto año consecutivo una destacada competencia de calabazas gigantes en el norte de California.

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Olga Rodríguez informó desde San Francisco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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