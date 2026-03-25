Caitlin Clark trabaja como fotógrafa de los Pacers ante LeBron y los Lakers

Caitlin Clark, del Fever de Indiana, toma fotografías previo al inicio del partido de baloncesto de la NBA entre los Pacers de Indiana y los Lakers de Los Ángeles, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Clark, con un chaleco de prensa, recibió acreditación de los Pacers como fotógrafa y tomó fotos a lo largo de la línea de fondo. Antes del partido, le entregaron un asiento plegable con su logotipo personal.

Clark entra en su tercera temporada con el Fever. Tras perderse la mayor parte de la campaña pasada por lesiones, volvió a la acción a principios de este mes en el Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo de la FIBA. Lideró a Estados Unidos en anotación con 11,6 puntos por partido, mientras las estadounidenses terminaron 5-0.