americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Caitlin Clark trabaja como fotógrafa de los Pacers ante LeBron y los Lakers

INDIANÁPOLIS (AP) — La estrella del Fever de Indiana, Caitlin Clark, hacía un tipo distinto de tiro mientras los Pacers de Indiana recibían a LeBron James, Luka Doncic y los Lakers de Los Ángeles la noche del miércoles.

Caitlin Clark, del Fever de Indiana, toma fotografías previo al inicio del partido de baloncesto de la NBA entre los Pacers de Indiana y los Lakers de Los Ángeles, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)
Caitlin Clark, del Fever de Indiana, toma fotografías previo al inicio del partido de baloncesto de la NBA entre los Pacers de Indiana y los Lakers de Los Ángeles, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Clark, con un chaleco de prensa, recibió acreditación de los Pacers como fotógrafa y tomó fotos a lo largo de la línea de fondo. Antes del partido, le entregaron un asiento plegable con su logotipo personal.

“Se viene material bueno”, publicó Clark en redes sociales.

Clark entra en su tercera temporada con el Fever. Tras perderse la mayor parte de la campaña pasada por lesiones, volvió a la acción a principios de este mes en el Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo de la FIBA. Lideró a Estados Unidos en anotación con 11,6 puntos por partido, mientras las estadounidenses terminaron 5-0.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

Exilio cubano exige más presión de EEUU en masivo rally en Hialeah: ovación a Rubio 2028

Exilio cubano exige más presión de EEUU en masivo rally en Hialeah: ovación a Rubio 2028

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter