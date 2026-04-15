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Caída de un autobús por un barranco deja 11 muertos y más de 20 heridos en el sur de Ecuador

QUITO (AP) — Al menos 11 personas fallecieron y 22 resultaron heridas luego de que un autobús con pasajeros se precipitó el miércoles por un barranco en el sur de Ecuador, informaron organismos de socorro.

Tras “la pérdida de pista y el volcamiento" el autobús se precipitó a una quebrada de la carretera que une la localidad de Cuenca y la zona rural de Molleturo y se incendió, informaron los bomberos de esa localidad. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención.

El bus de la Cooperativa San Luis circulaba por una carretera cercana a la ciudad de Cuenca —unos 315 kilómetros al sur de Quito— y tras accidentarse quedó envuelto en llamas, según reportes de medios locales.

Las autoridades investigan las causas del siniestro.

El hecho ocurrió solo tres días después de que otro autobús con 42 pasajeros chocó con un vehículo liviano en una carretera del suroeste del país andino. Cinco personas murieron y 29 resultaron heridas.

FUENTE: AP

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