Drew Cohen y otras personas trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Esas preocupaciones se suman a los temores de que la alta inflación esté lastrando la economía y los mercados de Estados Unidos. La actualización más reciente muestra que la inflación sigue obstinadamente alta justo mientras el presidente Donald Trump planea intensificar la guerra comercial de Estados Unidos con importantes socios comerciales.

El índice S&P 500 se desplomó un 3%. El promedio industrial Dow Jones cayó 1.033 puntos, equivalente a un 2,1%, a las 9:50 de la mañana, hora del Este. El compuesto Nasdaq se hundió un 4,3%.

El mercado se encamina hacia donde estaba antes de su repunte del lunes por el sorpresivo regreso de Jensen Huang, de Nvidia. Las acciones han bajado en general desde que alcanzaron un máximo histórico el mes pasado, a medida que crecen las preocupaciones de que los precios de las acciones de IA hayan subido injustificadamente.

El sector tecnológico, en particular las empresas con enfoque en IA, tiene grandes valoraciones bursátiles que les dan una influencia dominante sobre si los principales índices suben o bajan. Nvidia está entre las compañías más valiosas de Wall Street y su salto del lunes impulsó un repunte del sector tecnológico. Ahora es el mayor peso que empuja al mercado a la baja.

Las dudas sobre el gobierno corporativo de Nvidia, así como la influencia de un presidente de Estados Unidos que posee acciones de la empresa por valor de millones de dólares, han aumentado las preocupaciones en torno al sector de la inteligencia artificial. El alivio por el regreso de Huang como director ejecutivo se desvanece ante la persistente inquietud de que la IA quizá no genere suficientes ganancias como para justificar las grandes inversiones y valoraciones bursátiles.

Esa dinámica choca con una inflación obstinadamente alta. La actualización más reciente sobre la inflación mostró que los precios subieron a un ritmo más agresivo del 3,8% en octubre, tras una tasa del 3,6% en septiembre. Los datos provienen del índice de gastos de consumo personal, que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron en el mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,83% con respecto al 4,91% a última hora del martes.

En general, los mercados bajaron en Europa y Asia. El Kospi de Corea del Sur perdió un 6,2% mientras Samsung Electronics cayó un 9,9% y SK Hynix se desplomó un 11,1%. El Nikkei 225 de Japón retrocedió un 2,8%. El Grupo SoftBank, inversor de OpenAI, se hundió un 14,8%, mientras que la fabricante de semiconductores Kioxia se desplomó un 14,2%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP