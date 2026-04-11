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Cagliari vence 1-0 a Cremonese en un partido crucial por la permanencia

CAGLIARI, Italia (AP) — Cagliari dio un paso crucial para evitar el descenso al vencer el sábado 1-0 al también necesitado Cremonese en la Serie A.

Sebastiano Esposito del Cagliari celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Cremonese el sábado 11 de abril del 2026. (Gianluca Zuddas/LaPresse via AP)
Sebastiano Esposito del Cagliari celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Cremonese el sábado 11 de abril del 2026. (Gianluca Zuddas/LaPresse via AP) AP

Fue la primera victoria de Cagliari desde enero y elevó al equipo sardo seis puntos por encima del Cremonese y de la zona de descenso.

Sebastiano Esposito anotó su tercer gol en cuatro partidos a los 63 minutos al cabecear un centro de Zé Pedro, quien acababa de ingresar desde el banquillo.

Hellas Verona se mantiene a nueve puntos de la salvación tras perder 2-1 en su visita al Torino, que está a mitad de la tabla.

AC Milan enfrenta más tarde al Udinese. La Juventus visita al Atalanta y espera meterse en los puestos de la Liga de Campeones.

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FUENTE: AP

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