Cae la aprobación de Trump sobre el manejo de la economía, revela encuesta de AP-NORC

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Los resultados del The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestran a un presidente que lidia con promesas incumplidas de controlar la inflación, y que pone a prueba la paciencia de los estadounidenses con un conflicto en Oriente Medio que se ha prolongado más de lo previsto.

El índice de aprobación de Trump en materia económica cayó al 30% en abril frente al 38% registrado en la encuesta de AP-NORC de marzo. Un porcentaje igualmente bajo de adultos estadounidenses —el 32%— aprueba la gestión del presidente con respecto a Irán, una cifra que se mantiene sin cambios desde el mes pasado.

La encuesta se llevó a cabo entre el 16 y el 20 de abril, periodo durante el cual Irán reabrió el estrecho de Ormuz y luego lo cerró de nuevo —un ejemplo de la inestabilidad que ha caracterizado al conflicto.

Las políticas y declaraciones del presidente han sido a menudo contradictorias. Los precios de la gasolina —los cuales prometió reducir drásticamente— se dispararon después del ataque inicial de Estados Unidos a Irán en febrero. Sus aranceles han mantenido a gran parte de la economía en el limbo, y las contrataciones se han ralentizado a pesar de jactarse de una “época dorada”.

Apenas el 33% de los adultos estadounidenses aprueba el desempeño general de Trump, una ligera disminución respecto al 38% del mes pasado.

El declive en los índices de aprobación de Trump podría generar problemas para su partido mientras busca defender sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato. La encuesta muestra que Trump es particularmente vulnerable en lo referente al coste de vida, y el entusiasmo sobre su desempeño ha ido disminuyendo entre sus propios seguidores a lo largo del último año.

Kathryn Bright, de 60 años, capitana retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se arrepiente de haber votado por Trump en las últimas elecciones.

“Me siento avergonzada. Me siento traicionada, como si él haya sido un lobo con piel de oveja”, dijo.

Bright vive en un pequeño poblado en las praderas de Colorado y padece varias afecciones médicas incapacitantes. Inicialmente se sintió atraída por Trump debido a sus promesas de apoyar a los veteranos, evitar guerras en el extranjero y reducir los precios.

“Es como el presidente de la clase en la escuela secundaria: ‘Voy a prometer que comeremos pizza todos los días’”, agregó Bright. “Y en cuanto los eligen, dicen: ‘Oh, mentí’”.

El costo de vida

En una muestra de lo poco popular que es la postura de Trump en cuanto a los precios, la encuesta reveló que únicamente alrededor del 25% de los adultos estadounidenses aprueba su gestión del costo de vida.

El índice de precios al consumidor subió un 3,3% en marzo con respecto al año anterior, y la inflación es ligeramente superior al 3% que Trump heredó en su regreso a la Casa Blanca el año pasado. No obstante, Trump ha mostrado poco interés en la inflación y ha minimizado el aumento de los precios de la energía que ha provocado la guerra, la cual obligó a Irán a cerrar prácticamente por completo la navegación a buques petroleros y gaseros por el estrecho de Ormuz.

Trump restó importancia a la guerra el martes, calificándola como una “pequeña aventura” y se refirió al aumento de aproximadamente el 35% en los precios del petróleo como algo positivo en comparación con lo que pensó que sucedería.

En una entrevista con CNBC declaró que estaba “sorprendido” de que el precio del petróleo apenas ronde los 90 dólares por barril, frente a los 200 dólares que dijo que anticipó.

El desencanto del público con esa actitud es evidente incluso entre sus propios partidarios. Sólo alrededor de la mitad de los republicanos aprueba la gestión de Trump en materia de costo de vida.

Los republicanos más jóvenes están particularmente descontentos. Aproximadamente 6 de cada 10 republicanos menores de 45 años desaprueban la gestión del presidente en cuanto a los costos, en comparación con aproximadamente el 40% de los republicanos de edad más avanzada.

La mayoría de los republicanos que se identifican como partidarios del movimiento Devolvamos la Grandeza a Estados Unidos (MAGA, por sus siglas en inglés) aún apoya al presidente. Alrededor de 9 de cada 10 republicanos MAGA aprueban la gestión de Trump en comparación con el 44% de los republicanos que no pertenecen al movimiento MAGA, aunque solo alrededor del 70% de los republicanos MAGA aprueban su gestión del coste de vida.

Miguel Cortes, un mecánico de aeronaves jubilado de 67 años, cree que el aumento de precios debido a sus políticas arancelarias y a la guerra con Irán es sólo una cuestión temporal. En cuanto al aumento en los precios de la gasolina, “así son las cosas. No me voy a quejar”, expresó. “La gente simplemente tendrá que aceptarlo”.

“En lo más profundo de mi ser, creo que Dios lo puso ahí por una razón”, añadió Cortes, quien tiene un letrero de metal con la frase “Devolvamos la Grandeza a Estados Unidos" en su cochera, cerca de una placa de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Pesimismo sobre la economía

Alrededor del 75% de los adultos estadounidenses describieron a la economía del país como “muy” o “algo” mala en abril, en comparación con cerca del 66% en febrero.

El declive se produce en un contexto en el que la economía sigue siendo inestable, con los precios de la gasolina más altos que antes, mientras los mercados financieros experimentan una alta volatilidad con precios que fluctúan drásticamente según las declaraciones de Trump sobre una futura paz con Irán un día, y al otro una amenaza de arrasar con toda su civilización.

Estadounidenses como Heidi Bunting, una estudiante de 35 años y madre de dos hijos, ven una economía en la que no se pueden pagar necesidades básicas como la atención médica y el transporte.

“Es terrible, y no solo para mí”, dijo Bunting, quien vive en Bowling Green, Ohio. “Estoy segura de que los únicos que prosperan en esta economía son quienes iniciaron con mucho dinero”.

Cae la aprobación entre independientes y republicanos

A pesar de los esfuerzos por ensalzar los recortes de impuestos del año pasado y minimizar las preocupaciones económicas, la aprobación sobre la gestión económica de Trump sigue siendo baja entre los independientes, e incluso ha disminuido entre los republicanos.

Alrededor del 20% de los independientes aprueban la gestión económica de Trump en la nueva encuesta, frente a los 3 de cada 10 de marzo. Muchos más republicanos —el 62%— tienen una visión positiva de cómo Trump maneja la economía, pero esta cifra también ha disminuido con respecto al 74% del mes pasado.

En general, los republicanos están menos entusiasmados con el desempeño general de Trump de lo que lo estaban poco después de que asumió el cargo. En marzo de 2025, el 51% de los republicanos aprobaba “firmemente” su gestión presidencial, cifra que ahora ha descendido al 38%.

La inmigración, otro tema clave en la agenda de Trump, es un punto relativamente fuerte para el presidente. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses aprueban su desempeño sobre ese tema, cifra que se mantiene sin cambios respecto al mes anterior y supera a su aprobación general.

Los índices de aprobación de Trump son similares al índice de aprobación más bajo de su predecesor, Joe Biden, , según las encuestas del AP-NORC —36%—, el cua alcanzó el demócrata en julio de 2022 luego de un repunte de la inflación a su nivel más alto en cuatro décadas. Los índices de popularidad de Biden se recuperaron ligeramente con la caída de la inflación, lo que plantea la cuestión de si Trump podrá recuperarse rápidamente para mostrar un progreso tangible.

Trump asumió la presidencia el año pasado con una aprobación relativamente baja —el 42% en marzo de 2025—, cifra que hasta ahora se ha mantenido bastante estable.

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Bedayn informó desde Austin.

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La encuesta AP-NORC a 2.596 adultos se realizó del 16 al 20 de abril, utilizando una muestra extraída de AmeriSpeak Panel de NORC, basado en probabilidades, el cual fue diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más/menos 2.6 puntos porcentuales.

FUENTE: AP