Byron Buxton pega 2 jonrones y Mick Abel poncha a 10 en triunfo de Mellizos, 6-0 ante Medias Rojas

Compartir en:









Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, recorre las bases después de batear un jonrón solitario en el duelo del martes 14 de abril de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Abbie Parr) AP

Buxton sumó cuatro hits y anotó cuatro carreras, mientras que Brooks Lee también conectó un cuadrangular por Minnesota, que ha ganado ocho de nueve compromisos.

Abel (1-2), quien fue adquirido de los Filis en la fecha límite de canjes del año pasado a cambio del cerrador dominicano Jhoan Durán, permitió cuatro hits, no otorgó bases por bolas y ponchó a 10, la mayor cifra de su carrera.

Boston, que está último en el Este de la Liga Americana, se quedó sin anotar por primera vez esta temporada.

El abridor de los Medias Rojas, Sonny Gray (2-1), permitió cinco carreras con nueve hits, además de una base por bolas y un ponche, en cuatro entradas.

El primera base venezolano Willson Contreras, de Boston, salió en la quinta entrada por rigidez lumbar

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP