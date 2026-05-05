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Buxton pega jonrón de 3 carreras; Bradley poncha a 8 y Mellizos arrollan 11-3 a Nacionales

WASHINGTON (AP) — Byron Buxton conectó un jonrón de tres carreras, Brooks Lee impulsó otras tres y Taj Bradley ponchó a ocho en seis sólidas entradas para ayudar a que los Mellizos de Minnesota arrollaran el martes 11-3 a los Nacionales de Washington.

Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, recorre las bases luego de conectar un jonrón de tres carreras ante los Nacionales de Washington, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Photo/Jess Rapfogel)
Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, recorre las bases luego de conectar un jonrón de tres carreras ante los Nacionales de Washington, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Photo/Jess Rapfogel) AP

El jonrón de Buxton, su sexto en los últimos ocho juegos y su 11.º de la temporada, puso la pizarra 10-3 en la octava entrada. Lee se fue de 5-3 con dos dobles y Trevor Larnach añadió dos hits y dos carreras impulsadas.

Bradley (4-1) permitió dos carreras y cuatro hits. Otorgó dos bases por bolas.

Cade Cavalli (1-2) permitió seis carreras —tres limpias— en cuatro entradas por los Nacionales, que tienen marca de 4-13 en casa esta temporada.

Kody Clemens recibió un pelotazo con dos outs en la segunda entrada y Luke Keaschall siguió con un sencillo dentro del cuadro antes de que Lee conectara un doble por la línea del jardín derecho para darles a los Mellizos una ventaja de 2-1.

Austin Martin conectó un sencillo antes de que Clemens y Keaschall recibieron base por bolas para llenar las bases sin outs en la cuarta. Martin anotó cuando Lee se embasó por un error de fildeo de Cavalli, y un elevado de sacrificio de Royce Lewis impulsó a Clemens, antes de que el doble de dos carreras de Larnach pusiera el juego 6-1.

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