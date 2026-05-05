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Busch conecta sencillo impulsor en la 10ma y Cachirris vencen a Reds 3-2 para hilar triunfos

CHICAGO (AP) — Michael Busch conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la 10ª entrada, después de pegar un jonrón del empate en la octava, y los Cachorros de Chicago lograron el martes por la noche su séptimo triunfo consecutivo al remontar de nuevo para vencer 3-2 a los Rojos de Cincinnati.

Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, celebra mientras recorre las bases después de conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en Chicago, el martes 5 de mayo de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, celebra mientras recorre las bases después de conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en Chicago, el martes 5 de mayo de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Busch decidió el juego cuando su roletazo por el centro, abriendo la 10ª ante Sam Moll (1-2), complicó al campocorto dominicano Elly De La Cruz. Dansby Swanson anotó desde segunda, dándole a los Cubs su 17ª victoria en 20 juegos. Han ganado 13 seguidos en casa, su mejor racha en Wrigley Field desde una seguidilla de 14 partidos en 2008.

Los Cachorros anotaron dos en la novena el lunes para vencer a los Rojos, que han perdido cinco seguidos, su peor racha de la temporada.

El cerrador de Cincinnati, Emilio Pagán, se dirige a la lista de lesionados después de desplomarse en el terreno y salir del campo en carrito por una lesión en el tendón de la corva izquierdo en la novena entrada.

Andrew Abbott lanzó pelota de blanqueada hasta la sexta, permitiendo cuatro hits en 5 2/3 entradas.

Taillon permitió dos carreras y cinco hits en 5 2/3 entradas. Ryan Rolison (3-0) trabajó la 10ª. ___

FUENTE: AP

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