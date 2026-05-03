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Busch brilla y Cachorros vencen 8-4 a los Diamondbacks para su 5ta victoria seguida

CHICAGO (AP) — Michael Busch conectó un triple de tres carreras y un elevado de sacrificio, y los Cachorros de Chicago vencieron 8-4 a los Diamondbacks de Arizona el domingo para lograr su quinta victoria consecutiva.

Michael Busch, de los Cachorros de Chicago (derecha), celebra con el coach de tercera base Quintin Berry (izquierda) tras conectar un triple de tres carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el domingo 3 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Michael Busch, de los Cachorros de Chicago (derecha), celebra con el coach de tercera base Quintin Berry (izquierda) tras conectar un triple de tres carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el domingo 3 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El venezolano Moisés Ballesteros pegó un jonrón mientras Chicago mejoró a 15-3 en sus últimos 18 juegos. Matthew Boyd (2-1) lanzó seis entradas en las que permitió dos carreras.

Con marca de 22-12, los Cachorros están 10 juegos por encima de .500, su mejor cifra de la temporada. Han ganado 11 partidos consecutivos en casa por primera vez desde que encadenaron 14 triunfos seguidos en Wrigley Field en 2008.

El venezolano Gabriel Moreno y Adrian Del Castillo conectaron cada uno jonrones de dos carreras por Arizona, que sufrió su cuarta derrota consecutiva. Merrill Kelly (1-3) permitió seis carreras y ocho hits en 4 1/3 entradas.

Ballesteros conectó un cuadrangular de dos carreras en la tercera, y los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, añadieron tres más en la quinta.

Carson Kelly tuvo dos hits y dos carreras impulsadas por los Cachorros, y Nico Hoerner se fue de 5-2 en su regreso a la alineación tras perderse el juego del sábado por rigidez en el cuello.

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