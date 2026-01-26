americateve

Buscan a militares indonesios entre los 80 desaparecidos en deslizamiento de tierra en Java

BANDUNG, Indonesia (AP) — Diecinueve miembros de la infantería de marina de élite de Indonesia se encuentran entre las 80 personas enterradas bajo el lodo después de ser arrastradas o sepultadas por un deslizamiento de tierra el fin de semana que atravesó una ladera en la provincia de Java Occidental, matando a decenas de personas, dijeron las autoridades el lunes.

En esta imagen publicada por la Agencia Nacional Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), rescatistas buscan víctimas en el pueblo de Pasir Langu tras un deslave en el distrito de Bandung Occidental, en la provincia de Java Occidental, Indonesia, el domingo 25 de enero de 2026. (BASARNAS via AP)
Los marines estaban entrenando en terreno accidentado y bajo fuertes lluvias cuando el deslizamiento de tierra ocurrido antes del amanecer del sábado se tragó su campamento y unas 34 casas en el pueblo de Pasir Langu, en las laderas del Monte Burangrang. Una operación de búsqueda masiva ha crecido de 500 a 2.100 personas utilizando manos desnudas, bombas de agua, drones y excavadoras.

Se confirmó la muerte de 17 personas, incluidas 11 que fueron identificadas, y otras seis aún están en proceso de identificación, dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari.

Entre los muertos había cuatro marines, informó el lunes a los periodistas el jefe de Estado Mayor de la Marina, el almirante Muhammad Ali. Eran parte de una unidad de 23 miembros que entrenaba para un despliegue de larga duración en la frontera entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea, dijo. El resto no ha sido localizado.

“Las fuertes lluvias durante dos noches provocaron el deslizamiento que sepultó su área de entrenamiento. La maquinaria pesada ha tenido dificultades para llegar al sitio, el camino de acceso es estrecho y el terreno sigue siendo inestable”, dijo Ali.

Los rescatistas estaban cavando a través de toneladas de lodo, rocas y árboles arrancados en un deslave de tierra que se extendía por más de dos kilómetros (1,2 millas), dijo Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate. Indicó que en algunos lugares el lodo alcanzaba hasta ocho metros (26 pies).

Aproximadamente 230 residentes que vivían cerca del sitio fueron evacuados a refugios gubernamentales.

Las lluvias estacionales y las mareas altas desde aproximadamente octubre hasta abril frecuentemente causan inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de llanuras aluviales fértiles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

