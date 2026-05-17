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Burger pega un jonrón e impulsa 4 y Eovaldi guía a Rangers 8-0 sobre Astros

HOUSTON (AP) — Jake Burger conectó un jonrón, igualó su mejor marca personal con cuatro carreras impulsadas y Nathan Eovaldi lanzó siete sólidas entradas para guiar el domingo a los Rangers de Texas a una victoria por 8-0 sobre los Astros de Houston.

Jake Burger (derecha), de los Rangers de Texas, celebra con Alejandro Osuna (19) tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Astros de Houston durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el domingo 17 de mayo de 2026, en Houston. (Foto AP/Eric Christian Smith)
Jake Burger (derecha), de los Rangers de Texas, celebra con Alejandro Osuna (19) tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Astros de Houston durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el domingo 17 de mayo de 2026, en Houston. (Foto AP/Eric Christian Smith) AP

Kyle Higashioka pegó un jonrón solitario en la novena entrada e impulsó tres carreras, su máximo de la temporada, mientras los Rangers pusieron en marcha su ofensiva después de anotar apenas una carrera en las dos primeras derrotas de la serie.

Eovaldi (5-4) permitió cinco hits y ponchó a ocho. Gavin Collyer lo relevó y lanzó dos entradas sin permitir hits, mientras los Astros se fueron en blanco por tercera vez esta temporada.

El abridor de Houston, Peter Lambert (2-4), no permitió hit hasta que el mexicano Alejandro Osuna llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro con un out en la quinta entrada. El dominicano Ezequiel Duran consiguió un doble productor.

Lambert permitió tres hits y cinco carreras, con seis ponches, en seis entradas y fracción.

Nimmo le robó un jonrón al cubano Yordan Alvarez en la cuarta entrada cuando saltó y metió el guante en la primera fila de asientos del jardín derecho.

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