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Bulls despiden a Arturas Karnisovas y Marc Eversley tras 6 años en reestructuración

CHICAGO (AP) — Los Bulls de Chicago despidieron el lunes al vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general, Marc Eversley, poniendo fin a una etapa de seis años que produjo apenas una aparición en los playoffs.

ARCHIVO - Arturas Karnisovas, vicepresidente de operaciones de los Bulls de Chicago durante una rueda de prensa, el el 29 de septiembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh)
ARCHIVO - Arturas Karnisovas, vicepresidente de operaciones de los Bulls de Chicago durante una rueda de prensa, el el 29 de septiembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Chicago desmanteló su plantilla antes de la fecha límite de traspasos. Pero Karnisovas y Eversley no estarán para la siguiente fase.

Los Bulls tuvieron marca de 224-254 durante su gestión. Los Bulls ocupan la 12da plaza en la Conferencia Este, con foja de 29-49, y se están quedando fuera de los playoffs por cuarto año consecutivo.

El presidente y director ejecutivo, Michael Reinsdorf, manifestó en un comunicado que Karnisovas y Eversley “lideraron con un profundo compromiso" con los Bulls y que el cambio “tiene que ver con posicionar a nuestro equipo para un éxito sostenido de cara al futuro”.

“Quiero que nuestros aficionados sepan que los escucho y entiendo su frustración. Yo también la siento", expresó Reinsdorf. "Sé que esto tomará tiempo, y estoy plenamente comprometido a hacer esto bien. En los Bulls de Chicago, nuestro enfoque sigue siendo construir un equipo que pueda competir al más alto nivel y, en última instancia, pelear por campeonatos. Estamos comprometidos a dar los pasos necesarios para impulsar a los Bulls hacia adelante de una manera que haga sentir orgullosos a nuestros aficionados”.

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FUENTE: AP

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