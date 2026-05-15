Búho rescatado de una mezcladora de cemento en Utah vuelve a volar en libertad

En esta imagen difundida por Best Friends Animal Society, un búho americano vuela hacia la libertad luego de que fue operado en Best Friends Animal Sanctuary, el 1 de mayo de 2026, en Kanab, Utah. (Molly Wald/Best Friends Animal Society via AP) AP

De alguna manera, el búho americano --o cornudo-- entró en la mezcladora montada en un camión a finales de octubre y fue descubierto por trabajadores mientras vertían concreto en la obra de construcción de un resort. Para su fortuna, varias personas se preocuparon por su bienestar.

Los trabajadores le rociaron agua con una manguera antes de envolverlo en una toalla. El personal del santuario de animales Best Friends Animal Sanctuary, en Kanab, tardó días en retirar concreto de la cara, el pecho y el ala derecha del ave; usaron pinzas para romper cuidadosamente los restos secos y le limpiaron las plumas con cepillos de dientes y jabón para platos.

El búho inició su larga recuperación en un aviario administrado por la organización, y los empleados esperaron con ansias a que le crecieran plumas nuevas. Pero el ave no mudó de plumaje como se tenía previsto. A principios de mayo, se le practicó un procedimiento llamado (asterisk)imping(asterisk), que utiliza adhesivo para injertar plumas donadas en los cañones existentes.

“Las primeras plumas fueron sumamente estresantes, pero a medida que le fuimos agarrando el ritmo, el (asterisk)imping(asterisk) se volvió más cómodo y todo salió sin problemas”, declaró Bart Richwalski, supervisor del santuario.

Los búhos americanos suelen tener un flequillo en el borde de algunas de sus plumas, lo que les permiten volar en silencio mientras cazan. Pero el concreto deshilachó las plumas del búho rescatado, que hacía un sonido de “whoosh” al volar.

Para preparar el procedimiento de (asterisk)imping(asterisk), el personal del santuario examinó los patrones de plumas del búho cada pocas semanas y recortó con anticipación los cañones dañados. Se le aplicó anestesia y se le colocaron plumas donadas de un búho de tamaño similar que había muerto, para replicar cada ala. Luego el personal cortó las plumas al largo necesario, las alineó y las pegó al ave.

Al final del procedimiento, que duró 90 minutos, el búho tenía 10 plumas primarias nuevas y una pluma secundaria en el ala derecha. Pero entonces llegó la verdadera prueba: ¿podía volar en silencio?

El ave fue colocada en un enorme aviario para recuperarse de la anestesia y al despertar no tardó en alzar vuelo. Richwalski utilizó un medidor de decibelios para medir el sonido del aleteo del búho y determinó que su vuelo era lo suficientemente silencioso como para que pudiera ser liberado. El ave quedó inmóvil un momento mientras se abría el techo del aviario, ganó velocidad y luego voló hacia la libertad.

“Se siente tan, tan bien. Creo que mi corazón por fin volvió a latir. Los nervios empezaban a imponerse a la emoción, pero cuando lo vi salir volando por esa abertura en el techo, fue… fue un espectáculo. Fue muy divertido”, declaró Richwalski, quien cuidó del búho desde que lo recogió en la obra.

Karla Bloem, directora ejecutiva del International Owl Center, con sede en Minnesota, señaló que los cetreros han practicado "desde el (asterisk)imping(asterisk), el cual es es un tratamiento muy eficaz.

“Nunca he oído que no dure, porque cuando haces (asterisk)imping(asterisk) usas cosas bastante buenas”, señaló Bloem, quien ha estudiado a los búhos cornudos desde hace casi 30 años.

Añadió que no pasaría nada si se cayeran un par de las plumas injertadas. La mayoría sólo necesita mantenerse en su lugar hasta que el búho pueda hacer crecer plumas nuevas en el verano.

“Y ahora sólo tiene que darse cuenta: ‘vaya, ya estoy de vuelta en el gran mundo, cazando’”, expresó. “Encontrar un territorio… ya sabes, encontrar a alguien del sexo opuesto, asentarse y tener crías”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP