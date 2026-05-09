Buena apertura de Chase Burns y gran ataque en 5to inning ayudan a Rojos a triunfar 3-1 sobre Astros

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Chase Burns, pitcher de los Rojos de Cincinnati, lanza durante el segundo episodio del juego del sábado 9 de mayo de 2026 ante los Astros de Houston (AP Foto/Ben Jackson) AP

Burns (4-1) ponchó a dos y permitió cuatro hits. La segunda selección del Draft de 2024 mejoró su efectividad a 2,11, la tercera más meritoria de la Liga Nacional y la séptima en las mayores.

La mala racha de los Rojos era la más larga desde que también perdieron ocho seguidos a inicios de la temporada 2024.

Braden Shewmake, de Houston, inauguró la pizarra con un jonrón en la quinta entrada.

Los Reds respondieron en la parte baja del episodio. Después de que Cam Smith dejó caer un elevado en el jardín derecho, lo que permitió que José Treviño llenara las bases, McClain remolcó dos con un sencillo al jardín izquierdo y el dominicano Elly De La Cruz anotó una más con otro hit corto.

Zach Cole hizo un tiro certero al plato para poner out a McClain y terminar la entrada, un bateador después de que su error en un lanzamiento permitió que entrara la carrera de la ventaja.

Pierce Johnson trabajó una novena entrada sin hits para apuntarse el salvamento.

Spencer Arrighetti (4-1), de Houston, permitió cinco hits y tres carreras (una limpia) en 5 2/3 entradas para sufrir su primera derrota de 2026. Ponchó a cinco y dio tres bases por bolas. El cubano Yordan Alvarez conectó un doble y recibió dos bases por bolas. Su promedio de bateo de ,327 es el tercero mejor en la Liga Americana. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP