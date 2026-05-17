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Bryce Harper pega jonrón ante Paul Skenes y Filis vencen 6-0 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — Zack Wheeler lanzó siete entradas brillantes, y Bryce Harper conectó un jonrón ante el as Paul Skenes el domingo para guiar a los Filis de Filadelfia a una victoria por 6-0 sobre los Piratas de Pittsburgh y completar la barrida de la serie de tres juegos.

Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, durante la sexta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, durante la sexta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Wheeler (3-0) permitió cuatro hits, ponchó a ocho y dio una base por bolas. Su efectividad es de 1,99 en seis aperturas desde que comenzó la temporada en la lista de lesionados mientras se recuperaba de una cirugía para extirpar un coágulo de sangre de la parte superior de su brazo derecho.

Jonathan Bowlan y Tanner Banks lanzaron una entrada cada uno para completar el juego de cinco hits.

Los Filis (24-23) han ganado siete de ocho juegos para colocarse por encima de .500 por primera vez desde el 7 de abril. Tenían marca de 8-18 el 25 de abril cuando activaron a Wheeler. Están 16-5 desde su regreso.

Skenes igualó su máximo de carrera al permitir cinco carreras en cinco entradas y fracción. El vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional permitió seis hits, ponchó a siete y otorgó una base por bolas.

Los Piratas han perdido cuatro de cinco.

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