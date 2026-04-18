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Brunson y Towns guían victoria de Knicks 113-102 ante Hawks en el inicio de la postemporada

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 28 puntos, Karl-Anthony Towns consiguió 19 de sus 25 en la segunda mitad y los Knicks de Nueva York vencieron el sábado 113-102 a los Hawks de Atlanta en el Juego 1 de su serie de playoffs de la Conferencia Este.

Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York dispara sobre CJ McCollum de los Hawks de Atlanta en el juego 1 de la primera ronda de los playoffs el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York dispara sobre CJ McCollum de los Hawks de Atlanta en el juego 1 de la primera ronda de los playoffs el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

OG Anunoby sumó 19 unidades y Josh Hart aportó 10 puntos y 14 rebotes para los Knicks en su primer partido de postemporada bajo el mando de Mike Brown, después de realizar cuatro apariciones en cinco años con Tom Thibodeau, que culminó el año pasado con su primera visita a las finales de la Conferencia Este desde 2000.

El tercer preclasificado del Este recibe el Juego 2 el lunes por la noche.

CJ McCollum anotó 26 tantos y Jalen Johnson agregó 23 para los Hawks, que tuvieron marca de 20-6 después del receso del Juego de Estrellas para quedarse con el sexto puesto.

Brunson, que ya posee el récord de los Knicks con ocho partidos de 40 puntos en la postemporada, estuvo cerca de la mitad del camino en el primer cuarto. Atinó sus primeros seis tiros y tenía 19 puntos mientras los Knicks lideraban 30-24. McCollum anotó 12 puntos en el segundo cuarto y Atlanta recortó la diferencia a 57-55.

Brunson no hizo tanto en la segunda mitad, pero Towns tomó el control después de irse al descanso con apenas 1 de 6 en tiros y seis puntos.

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