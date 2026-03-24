Brunson anota 32 puntos y los Knicks vencen a los Pelicans para su 7ma victoria seguida

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 32 puntos, incluidos 15 en el cuarto periodo, y los Knicks de Nueva York vencieron 121-116 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del martes para lograr su séptima victoria consecutiva.

El base de los Knicks de Nueva York, Jalen Brunson (11), reacciona tras anotar un triple durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Pelicans de Nueva Orleans, el martes 24 de marzo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)
El base de los Knicks de Nueva York, Jalen Brunson (11), reacciona tras anotar un triple durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Pelicans de Nueva Orleans, el martes 24 de marzo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith) AP

Karl-Anthony Towns y OG Anunoby sumaron 21 puntos cada uno para los Knicks (48-25), que se acercaron a unos puntos porcentuales de los Boston Celtics (47-24) en la lucha por el segundo lugar de la Conferencia Este. Towns también capturó 14 rebotes.

Pero fue Brunson quien marcó la diferencia para los Knicks en un partido que se mantuvo parejo durante toda la segunda mitad. Anotó 10 puntos consecutivos para Nueva York a mitad del cuarto periodo, incluidas canastas seguidas después de que los Pelicans recortaran a 109-107 con 4 1/2 minutos por jugar.

Zion Williamson anotó 22 puntos y Jeremiah Fears aportó 21 para los Pelicans, que han perdido dos seguidos tras una racha de tres victorias.

Los Knicks se han dado un festín ante un tramo accesible de su calendario, al vencer dos veces a Indiana, además de Utah, Brooklyn y Washington durante la racha, que se dio por completo ante equipos con marca perdedora. Serán puestos a prueba en una gira de cuatro partidos como visitantes que comienza el jueves en Charlotte e incluye paradas en el campeón de la NBA, Oklahoma City, y en Houston.

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica

Hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica

Díaz-Canel a decidido inmolarse por el COMUNISMO: DARE MI VIDA por la revolución

Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, siete años después de haber sido arriada cuando Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Venezuela pide a Trump que levante las sanciones para impulsar la inversión extranjera

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

