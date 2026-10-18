Brote de ébola llega a octava provincia del Congo

Un trabajador sanitario en un centro de tratamiento del ébola en Beni, provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 7 de octubre del 2026. (AP foto/Sebastien Kitsa Musayi) AP

El Ministerio de Salud ha registrado dos casos, incluida una muerte, en la provincia de Nord-Ubangi, en el norte del país y que limita con la República Centroafricana. El ministerio indicó que ambos pacientes eran hombres de unos 20 años que vivían en la zona de salud de Wapinda, que limita con la provincia de Bas-Uele, donde ya se habían reportado casos de ébola.

Las autoridades han contabilizado al menos 9.400 casos, incluidos más de 4.500 fallecimientos, en el brote declarado a mediados de mayo, lo que lo convierte en el más mortífero en la historia del Congo.

El virus se ha propagado a otros países, incluido el vecino Uganda, que desde entonces se ha declarado libre de la enfermedad, y Kenia, que registró un séptimo caso el sábado. No se ha confirmado ningún caso en la República Centroafricana.

La provincia de Ituri, en el este de Congo, sigue siendo el epicentro de la enfermedad y concentra casi tres cuartas partes de los casos confirmados, según los datos más recientes del gobierno, que muestran que 66 zonas se han visto afectadas desde el inicio del brote.

“Vemos que los focos de ébola en general están disminuyendo, pero lamentablemente, en términos geográficos, se está extendiendo”, dijo a The Associated Press Mohamed Yakub Janabi, director regional para África de la Organización Mundial de la Salud.

Janabi, en una entrevista en Beni, en el este de Congo, señaló que uno de los mayores desafíos ha sido convencer a los enfermos a que busquen asistencia médica, y añadió que algunas muertes ocurren en la comunidad, fuera de los centros de salud.

Nord-Ubangi se encuentra entre Sud-Ubangi y Bas-Uele, las dos últimas provincias a las que se había extendido la enfermedad a lo largo de la frontera con la República Centroafricana, donde la violencia armada ha obligado a miles de personas a huir y refugiarse en comunidades congoleñas fronterizas. El acceso en la región puede ser difícil debido al mal estado de las carreteras y a las limitadas redes de comunicación.

La propagación del brote, causada por el poco común virus Bundibugyo, para el cual no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados, se ve impulsada por los desplazamientos masivos de población, la violencia rebelde, la desconfianza y las malas condiciones de trabajo del personal de primera línea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP