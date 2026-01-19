Brooks y Booker impulsan a los Suns a una victoria 126-117 sobre los Nets en apuros

Compartir en:









Los jugadores de banca de los Suns de Phoenix celebran después de que Dillon Brooks (3) embocara un triple durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Nets de Brooklyn, el lunes 19 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Collin Gillespie terminó con 22 puntos y Grayson Allen añadió 14 desde la banca para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos siete partidos. Mark Williams aportó 16 unidades y ocho rebotes.

Phoenix tuvo un 57% de acierto en tiros de campo (44 de 77), incluyendo un 51% (20 de 39) desde larga distancia.

Los Suns llegaron a liderar por hasta 20 puntos en la primera mitad y tenían una ventaja de 17 con 9:08 en el cuarto período antes de que los Nets remontaran.

Noah Clowney de Brooklyn culminó una racha de 19-6 con una jugada de tres puntos que redujo la desventaja a 118-114 con 4:01 restantes en el tiempo reglamentario. Brooks respondió con un triple, pero fue sancionado con una falta técnica después de hacer contacto con Michael Porter Jr.

Clowney convirtió el tiro libre técnico antes de que Allen encontrara a Royce O’Neal completamente abierto en la esquina para un triple que puso el marcador 124-115, dejando el juego fuera de alcance.

Porter anotó 23 puntos para liderar a los Nets, que han ganado uno de sus últimos ocho partidos. Clowney sumó 16 y el suplente Ziaire Williams añadió 15.

Los Nets han perdido nueve de sus 11 partidos en enero después de haber tenido un récord de 7-4 en diciembre tras un inicio de temporada de 3-16. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP