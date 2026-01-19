americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brooks y Booker impulsan a los Suns a una victoria 126-117 sobre los Nets en apuros

NUEVA YORK (AP) — Dillon Brooks anotó 27 puntos, Devin Booker sumó 23 y los Suns de Phoenix derrotaron 126-117 a los Nets de Brooklyn el lunes por la noche.

Los jugadores de banca de los Suns de Phoenix celebran después de que Dillon Brooks (3) embocara un triple durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Nets de Brooklyn, el lunes 19 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Los jugadores de banca de los Suns de Phoenix celebran después de que Dillon Brooks (3) embocara un triple durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Nets de Brooklyn, el lunes 19 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Collin Gillespie terminó con 22 puntos y Grayson Allen añadió 14 desde la banca para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos siete partidos. Mark Williams aportó 16 unidades y ocho rebotes.

Phoenix tuvo un 57% de acierto en tiros de campo (44 de 77), incluyendo un 51% (20 de 39) desde larga distancia.

Los Suns llegaron a liderar por hasta 20 puntos en la primera mitad y tenían una ventaja de 17 con 9:08 en el cuarto período antes de que los Nets remontaran.

Noah Clowney de Brooklyn culminó una racha de 19-6 con una jugada de tres puntos que redujo la desventaja a 118-114 con 4:01 restantes en el tiempo reglamentario. Brooks respondió con un triple, pero fue sancionado con una falta técnica después de hacer contacto con Michael Porter Jr.

Clowney convirtió el tiro libre técnico antes de que Allen encontrara a Royce O’Neal completamente abierto en la esquina para un triple que puso el marcador 124-115, dejando el juego fuera de alcance.

Porter anotó 23 puntos para liderar a los Nets, que han ganado uno de sus últimos ocho partidos. Clowney sumó 16 y el suplente Ziaire Williams añadió 15.

Los Nets han perdido nueve de sus 11 partidos en enero después de haber tenido un récord de 7-4 en diciembre tras un inicio de temporada de 3-16.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Destacados del día

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter