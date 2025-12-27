americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Broncos ganan su 1er título divisional en una década, rompen dominio de Chiefs y buscan el cetro

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Los Broncos de Denver ganaron su primer título de la División Oeste de la Conferencia Americana en una década el sábado, cuando los Texans de Houston derrotaron 20-16 a los Chargers de Los Ángeles.

Bo Nix, de los Broncos de Denver, busca enviar un pase en el partido ante los Chiefs de Kansas City, el jueves 25 de diciembre de 2025 (AP foto/Charlie Riedel)
Bo Nix, de los Broncos de Denver, busca enviar un pase en el partido ante los Chiefs de Kansas City, el jueves 25 de diciembre de 2025 (AP foto/Charlie Riedel) AP

Eso significa que los Broncos albergarán su primer partido de playoffs desde enero de 2016. Pueden asegurar el primer puesto de la Americana tan pronto como el domingo, si los Patriots, Jaguars y Bills pierden o empatan todos sus duelos de la semana 17.

El título de división de los Broncos puso fin a una racha de nueve coronaciones consecutivas de los Chiefs de Kansas City (6-10), cuya seguidilla de siete apariciones en la final de la Americana terminó con una temporada plagada de lesiones que incluyó un grave problema de rodilla para el quarterback Patrick Mahomes.

Si el primer puesto de la conferencia sigue en juego después de los partidos del domingo, los Broncos pueden asegurar el primer puesto y el descanso de la primera ronda que viene con ello si vencen el próximo fin de semana a los Chargers (11-5) .

Los Broncos (13-3) han perdido los tres partidos contra los Chargers desde que Jim Harbaugh asumió como su entrenador la temporada pasada.

El sábado, cuando los Texans ganaron, los Broncos tuitearon "CAMPEONES DE LA AFC OESTE" con una marca de verificación verde junto al primer objetivo y el mensaje, "y seguimos subiendo."

Después de que los Broncos aseguraron un lugar en los playoffs a principios de este mes, el entrenador Sean Payton insistió varias veces en que no había nada que celebrar aún porque no habían alcanzado ninguno de sus tres objetivos:

Uno. Título de la AFC Oeste.

Dos. La mejor posición de playoffs posible.

Tres. Super Bowl 60.

Después de su victoria 20-13 en Kansas City la noche de Navidad, se preguntó al estratega si sería raro asegurar la división desde el sofá este fin de semana.

Payton respondió: "No. Será relajante, será agradable."

El mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, estaba tan concentrado en ganar en la semana 18 que juró que no estaba prestando mucha atención al encuntro sabatino entre Houston y Los Ángeles.

"Al final, nada de eso realmente importa", dijo Nix después de la primera victoria de Denver en Arrowhead desde 2015. "Tenemos que jugar el último partido, y tenemos que encargarnos de eso. Ellos (los Chargers) van a ser un buen equipo. Algún otro equipo podría ayudarnos en el camino, pero al final, se reducirá a nosotros contra ellos. Estamos emocionados de tenerlos en casa."

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter