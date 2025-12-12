Bravos se mantienen en la cima en Venezuela tras blanquear a Tigres

Abdiel Saldaña lanzó seis entradas en blanco, permitió sólo dos imparables y ponchó a siete bateadores para acreditarse la victoria. A la ofensiva destacaron Carlos Pérez, con un jonrón y tres carreras producidas, y Juan Santana, quien se fue de 4-2 con un cuadrangular y dos remolcadas.

En Valencia, Carlos Tocci impulsó dos anotaciones con un sencillo y Tomás Telis conectó un jonrón solitario en la victoria de los Tiburones de La Guaira por 3-1 sobre los Navegantes del Magallanes. Ronald Acuña Jr. jugó el jardín derecho por los Tiburones y bateó de 3-1, con un doble, para dejar su promedio en .286 en la temporada.

Por su parte, los Leones del Caracas doblegaron 6-1 a las Águilas del Zulia en Maracaibo. Orlando Arcia bateó de 4-2 con dos dobles y dos carreras producidas,

Wilfredo Tovar se fue de 5-4 con dos anotadas, y el estelar Salvador Pérez de 3-1 con una empujada.

Los Toros del Este, segundos en la tabla de posiciones, apalearon 10-3 a los Gigantes del Cibao para acercarse un paso más a la postemporada de la Liga Dominicana de Béisbol.

Iván Castillo bateó de 3-3, con dos dobles, tres carreras anotadas y cuatro remolcadas, mientras que Gilberto Celestino se fue de 5-3, con dos dobles y tres impulsadas.

En Santo Domingo, Yainer Díaz bateó de 5-2 con una carrera producida y Héctor Rodríguez añadió un jonrón solitario en la victoria de los Leones del Escogido por 7-3 sobre las Águilas Cibaeñas, líderes y ya clasificadas a la postemporada.

Los Tigres del Licey vencieron 4-1 a las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís. Mel Rojas Jr. bateó de 5-2 con dos dobles y una carrera producida, y Ronny Mauricio se fue de 4-3 con un doble y una empujada.

En entradas extra, Criollos frenan racha ganadora de Cangrejeros

Los Criollos de Caguas necesitaron de entradas extra para superar 3-2 a los Cangrejeros de Santurce, que vieron terminada una racha de cinco victorias en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

M. J. Meléndez conectó un sencillo para remolcar la carrera del empate en la parte baja de la décima entrada y, posteriormente, aprovechó un error del tercera base Jack López para anotar la carrera de la victoria.

En Carolina, Sammy Hernández rompió un empate con un doble remolcador de dos anotaciones, y los Leones de Ponce derrotaron 3-1 a los Gigantes de Carolina.

Los Senadores de San Juan dejaron en el terreno a los Indios de Mayagüez para imponerse 2-1 en San Juan. Calvin Estrada respondió con un sencillo remolcador en la parte baja del décimo capítulo.

