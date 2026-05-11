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Bravos activan a Ha-Seong Kim y ponen a Eli White en la lista de lesionados por conmoción

El campocorto de los Bravos de Atlanta, Ha-Seong Kim, fue activado de la lista de lesionados el lunes, lo que despeja el camino para que haga su debut de temporada.

ARCHIVO - Foto del 19 de julio del 2025, el campocorto de los Rays de Tampa Bay Ha-Seong Kim lanza a primera base en la octava entrada ante los Orioles de Baltimore. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 19 de julio del 2025, el campocorto de los Rays de Tampa Bay Ha-Seong Kim lanza a primera base en la octava entrada ante los Orioles de Baltimore. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo) AP

Los Bravos informaron que activaron a Kim, de 30 años, y colocaron al jardinero Eli White en la lista de lesionados de siete días por conmoción.

Kim se sometió en enero a una cirugía por un tendón desgarrado en el dedo medio de la mano derecha, aproximadamente un mes después de que los Bravos lo firmaran con un contrato de un año por 20 millones de dólares.

Los Bravos adquirieron a Kim mediante waivers procedente de los Rays de Tampa Bay el septiembre pasado. Bateó para .253 con un porcentaje de embasarse de .316, tres jonrones y 12 carreras impulsadas en 24 juegos con Atlanta, después de batear para .214 con un porcentaje de embase de .290, dos jonrones, cinco carreras impulsadas y seis bases robadas en 24 juegos con Tampa Bay.

Kim también tiene la capacidad de jugar en la segunda y tercera base. Ganó un Guante de Oro en la posición de utility mientras jugaba con los Padres de San Diego en 2023.

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FUENTE: AP

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