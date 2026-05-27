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Brasil se sumará a otros países de América Latina con semana laboral de 40 horas y 5 días

SAO PAULO (AP) — Brasil está listo para sumarse a otros países latinoamericanos que han reducido la jornada laboral, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el miércoles una enmienda constitucional que establece una semana de trabajo de 40 horas, repartidas en cinco días.

El legislador y pastor Sargento Isidorio sostiene un cartel en apoyo al fin de la semana laboral de seis días en Brasil, que dice en portugués: Los trabajadores tienen familias y no son robots. ¡Ya debemos implementar la jornada laboral 5x2!, durante una sesión especial del comité que analizaba la propuesta en la Cámara de Diputados, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)
El legislador y pastor Sargento Isidorio sostiene un cartel en apoyo al fin de la semana laboral de seis días en Brasil, que dice en portugués: "Los trabajadores tienen familias y no son robots. ¡Ya debemos implementar la jornada laboral 5x2!", durante una sesión especial del comité que analizaba la propuesta en la Cámara de Diputados, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

La propuesta goza de amplia popularidad en Brasil de cara a las elecciones presidenciales de octubre. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsó la iniciativa y la ha promovido repetidamente. La enmienda también forma parte de un impulso en la región que ha sido elogiado por grupos defensores de los derechos laborales, pero duramente criticado por el sector empresarial.

Actualmente, los brasileños trabajan cinco días de ocho horas y cuatro horas en un sexto día, para un total de 44 horas. La enmienda pone fin a la semana laboral de seis días sin reducir el salario de al menos 37 millones de personas, y establece un límite de 40 horas semanales. Garantiza dos días consecutivos de descanso de 24 horas cada semana, preferiblemente los sábados y domingos.

“Las personas que tienen esta semana laboral de lunes a sábado son las que tienen que trabajar más duro y a las que menos se les paga", les dijo el legislador Paulo Pimenta —líder de la bancada del gobierno en la cámara baja de Brasil— a sus colegas mientras votaban. "Necesitamos ser valientes y hacer justicia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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