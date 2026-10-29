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Brasil reelige a Lula y otras fotos destacadas de América Latina y el Caribe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelegido, desafiando una tendencia regional de victorias de candidatos presidenciales de centroderecha aliados con el presidente estadounidense Donald Trump. La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó al país tras meses en el exilio. Panamá fue sede de un torneo submarino de captura de pez león, destinado a controlar la propagación de esta especie invasora.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lleva puestas unas gafas que le regaló un simpatizante tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el domingo 25 de octubre de 2026, en Sao Bernardo do Campo, Brasil. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lleva puestas unas gafas que le regaló un simpatizante tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el domingo 25 de octubre de 2026, en Sao Bernardo do Campo, Brasil. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

——— Esta galería fue curada por el fotoperiodista Juan Karita, radicado en La Paz, Bolivia.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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