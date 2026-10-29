Brasil reelige a Lula y otras fotos destacadas de América Latina y el Caribe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelegido, desafiando una tendencia regional de victorias de candidatos presidenciales de centroderecha aliados con el presidente estadounidense Donald Trump. La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó al país tras meses en el exilio. Panamá fue sede de un torneo submarino de captura de pez león, destinado a controlar la propagación de esta especie invasora.