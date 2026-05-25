Brasil destinará 617,5 millones de dólares a inversión ecológica en la Amazonía

ARCHIVO - Un bote pesquero navega en la desembocadura del río Uaca, en la región del territorio indígena Uaca, cerca del área de conservación de manglares y biodiversidad de Cabo Orange, el 12 de marzo de 2026, en Oiapoque, estado de Amapá, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo) AP

Se prevé que los recursos se destinen a empresas que apoyen el turismo sostenible, mejoren la infraestructura en la Amazonía y amplíen la “bioeconomía”, la así llamada actividad económica basada en recursos naturales que preserva el bosque.

El modelo utiliza un enfoque de financiación combinada, en el que el Tesoro Nacional presta fondos a los bancos a una tasa anual del 1%. A cambio, los bancos deben movilizar al menos cuatro veces ese monto en inversión privada, con inversionistas extranjeros que representen al menos el 60%. Hasta ahora, el programa ha comprometido 140.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) en recursos públicos y privados en total.

El Tesoro Nacional asignó 3.100 millones de reales (617,5 millones de dólares) el lunes, y ocho bancos comprometieron otros 10.100 millones de reales (2.000 millones de dólares) en la subasta más reciente del programa Eco Invest, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

Carina Pimenta, secretaria nacional de Bioeconomía en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, señaló que el crédito podría respaldar a cooperativas que generan productos amazónicos como el açaí y las nueces de Brasil, así como infraestructura turística en áreas de conservación.

La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, desempeña un papel crucial en la regulación del clima global. Brasil alberga más del 60% del bosque, gran parte del cual se extiende por algunos de los estados más pobres del país. Los proyectos en la región suelen ser costosos y riesgosos para los inversionistas. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva diseñó el programa Eco Invest, lanzado en 2024, para reducir ese riesgo ofreciendo garantías.

João Paulo Capobianco, ministro de Medio Ambiente de Brasil, afirmó que Eco Invest respalda el camino del país sudamericano hacia la neutralidad de carbono para 2050, mediante la creación de incentivos financieros para actividades económicas en la Amazonía que no dependan de la deforestación. Si bien la expansión agrícola ha sido históricamente un fuerte motor de la deforestación, Capobianco sostuvo que, desde 2023, Brasil ha reducido la pérdida de bosques sin comprometer la productividad.

El anuncio de inversión llega después de una semana de reveses para la política ambiental brasileña.

La semana pasada, la Cámara de Diputados —conservadora en su mayor parte y alineada con los intereses del sector agropecuario— aprobó proyectos de ley tramitados por la vía rápida que debilitan los empeños para combatir los delitos ambientales, incluido uno que dificulta la aplicación de medidas contra la deforestación ilegal basándose únicamente en la vigilancia por satélite.

Esa política ha sido un pilar de la fiscalización ambiental de Brasil y, según el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués), ayudó a impulsar una caída de aproximadamente el 50% en la deforestación en la Amazonía desde 2023.

Aún falta que el Senado apruebe las medidas y que Lula les dé el visto bueno, pero han generado preocupación entre ambientalistas.

“Al debilitar las herramientas de supervisión, la protección territorial y la gobernanza ambiental, las medidas reducen la capacidad del Estado brasileño para prevenir, controlar y responder a los impactos económicos, sociales y climáticos del cambio climático”, manifestó en un comunicado el Observatorio del Clima, una red de asociaciones ambientalistas no gubernamentales.

Capobianco indicó que, aunque iniciativas de este tipo en el Congreso pueden generar dudas sobre las políticas ambientales de Brasil, el país sigue comprometido a mantenerse encarrilado con el cumplimiento de sus promesas climáticas.

“Mostraremos que Brasil sigue en un camino de control y reducción de la deforestación”, expresó.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP