Brasil asfaltará carretera en la Amazonía, lo que genera temores de deforestación

ARCHIVO - Un hombre camina por un tramo sin pavimentar de la carretera BR-319 en la Amazonía brasileña, el 10 de agosto de 2018, entre las ciudades de Manaus y Porto Velho. (AP Foto/Fabiano Maisonnave, archivo) AP

Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció un plan de protección ambiental para resguardar el bosque de posibles impactos por la carretera, que vincula los estados norteños de Amazonas y Rondonia con el resto de Brasil.

“Desde el punto de vista ambiental, será la carretera más moderna del mundo”, manifestó Lula durante una ceremonia en el estado de Amazonas, en la que estuvo acompañado por el ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco.

“A cualquier extranjero que venga aquí a opinar sobre el tema del clima, le mostraremos lo que hemos hecho aquí”, agregó el mandatario.

La carretera BR-319 fue inaugurada en 1976, pero en gran medida sigue sin pavimentar. Atraviesa la selva amazónica y llega a Manaus, la ciudad más grande de la Amazonía, con más de 2 millones de habitantes. La vía corre junto al río Madeira —uno de los principales afluentes del río Amazonas—, el cual ha sufrido sequías que interrumpen el transporte de carga.

Durante la ceremonia del miércoles en Iranduba, una ciudad de la Amazonía a unos 37 kilómetros (23 millas) de Manaus, el gobierno brasileño también anunció inversiones locales, incluidos proyectos de la estatal Petrobras y su filial Transpetro en Amazonas. Lula estuvo acompañado por políticos locales, que se prevé respalden su campaña de reelección para un cuarto mandato no consecutivo en octubre.

Funcionarios mostraron un video en el que se detallaban medidas de protección ambiental para la carretera, incluido el monitoreo ambiental de una franja de 50 kilómetros de ancho (31 millas) a cada lado de la vía a lo largo de toda su extensión. Indicaron que la carretera requiere una presencia estatal más fuerte, ya que atraviesa una de las zonas más delicadas de la selva tropical.

El gobierno también se comprometió a instalar puestos de inspección, bases para las agencias policiales y a crear nuevas unidades de conservación. Asimismo, anunció que en 2028 contratará a una empresa privada para apoyar las tareas de control.

Lula visitó el martes un tramo de la carretera, posó con maquinaria y trabajadores, y pareció operar equipos mientras continuaban los trabajos en el camino de tierra.

Grupos ambientalistas, incluido el Observatorio del Clima, han impugnado el proyecto en los tribunales. En 2024, el Observatorio del Clima presentó una demanda en un intento por anular la licencia preliminar de 2022 para pavimentar la carretera BR-319, argumentando que las autoridades ignoraron advertencias técnicas del organismo ambiental de Brasil y no exigieron salvaguardas clave, como la consulta a pueblos indígenas y estudios de impacto climático.

Impugnaciones jurídicas posteriores detuvieron brevemente en abril un proceso de licitación relacionado, pero pronto un tribunal superior revocó la suspensión.

George Santoro, ministro de Transporte, manifestó el miércoles que toda la carretera estará bajo contrato y en obras para finales de junio.

Las carreteras en la Amazonía, vinculadas a la deforestación

La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, desempeña un papel crucial en la regulación del clima global. La carretera atraviesa una de las regiones mejor conservadas del bioma, hogar de decenas de áreas protegidas y territorios indígenas.

Investigaciones científicas han demostrado que abrir nuevas carreteras en la selva impulsa la deforestación, al fomentar la proliferación de caminos laterales ilegales. Un estudio publicado en la revista Biological Conservation en 2014 concluyó que el 95% de la tala ocurre a menos de 5,5 kilómetros (3,4 millas) de las carreteras. Por cada 1 kilómetro (0,6 millas) de carretera oficial, hay aproximadamente 3 kilómetros (1,9 millas) de carreteras no oficiales.

Marina Silva, exministra de Medio Ambiente en el gobierno de Lula, dijo durante una audiencia en el Senado el año pasado que la deforestación en el área de la BR-319 se disparó inmediatamente después de que se anunciaran las obras viales. Renunció en abril para postularse al Congreso.

Marcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima, sostuvo que el gobierno está eludiendo el debido proceso en la implementación de las medidas para resguardar las protecciones ambientales. Un plan para prevenir la deforestación a lo largo de la carretera, indicó, debió haberse debatido, aprobado e implementado antes de que comenzara el asfaltado, y no al mismo tiempo, como ocurre ahora.

“El simple anuncio bajo el gobierno de (el expresidente Jair) Bolsonaro de que la carretera sería reconstruida casi duplicó el acaparamiento de tierras y la deforestación en la zona. Asfaltar allí crea otro incentivo”, señaló Astrini. “Si no hay medidas de protección en vigor, simplemente se convierte en otro factor que impulsa la deforestación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP