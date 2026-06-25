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Brandon Lowe y Henry Davis conectan jonrón y Piratas vencen 5-1 a Marineros

PITTSBURGH (AP) — Brandon Lowe conectó su 19º jonrón de la temporada, la mayor cantidad del equipo, y Henry Davis pegó un cuadrangular de dos carreras en la victoria el jueves 5-1 de los Piratas de Pittsburgh ante los Marineros de Seattle.

Brandon Lowe de los Piratas de Pittsburgh batea un jonrón solitario en la primera entrada ante el pitcher de los Marineros de Seattle Bryce Miller el jueves 25 de junio del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Brandon Lowe de los Piratas de Pittsburgh batea un jonrón solitario en la primera entrada ante el pitcher de los Marineros de Seattle Bryce Miller el jueves 25 de junio del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Lowe pegó un batazo solitario con un out ante Bryce Miller en la parte baja de la primera entrada para abrir el marcador. Añadió un sencillo impulsor de una carrera en un octavo episodio de dos anotaciones. Lowe también lidera a los Piratas con 51 carreras impulsadas desde que fue adquirido de Tampa Bay en un canje durante la campaña baja.

Davis llegó al juego con un promedio de bateo de .136. Sin embargo, el jonrón de dos carreras del receptor —su sexto del año— en la tercera entrada amplió la ventaja de los Piratas a 3-1. Davis terminó de 3-2 para elevar su promedio a .148.

Miller (3-2) igualó su máximo de carrera con 11 ponches en apenas 5 2/3 entradas. Además, no otorgó bases por bolas, mientras los líderes del Oeste de la Liga Americana perdieron dos de tres en la serie.

El novato Bubba Chandler (3-7) lanzó 5 1/3 entradas para llevarse la victoria, al permitir una carrera y cinco hits, con cuatro ponches y tres boletos. Evan Sisk, Mason Montgomery y los dominicanos Yohan Ramírez y Gregory Soto se combinaron para 3 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras.

J.P. Crawford impulsó la única carrera de los Marineros con un sencillo en la quinta entrada.

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