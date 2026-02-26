Brady Tkachuk denuncia un video de TikTok manipulado, que fue compartido por la Casa Blanca

El jugador de hockey estadounidense Brady Tkachuk muestra la medalla de oro al llegar al aeropuerto de Miami tras los Juegos Olímpicos de Invierno el lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Tkachuk calificó el contenido de falso y de algo que jamás diría.

El video incluye audio fabricado en el que Tkachuk se refiere a los canadienses con un insulto. Los etiqueta como gente “que come jarabe de arce”.

“Está claramente manipulado porque no es mi voz y mis labios no se mueven”, señaló Tkachuk. “No tengo control de ninguna de esas cuentas… Sé que esas palabras nunca saldrían de mi boca”.

Al preguntársele si le gustó el video, Tkachuk respondió que no: “Yo nunca diría eso. Esa no es mi forma de ser”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tkachuk también negó que sea suya la voz que se escucha gritando “cierren la frontera norte” durante la llamada telefónica de celebración de la selección de Estados Unidos con el presidente Donald Trump, después de la victoria del domingo por 2-1 en tiempo extra sobre Canadá.

Con ese triunfo, Estados Unidos conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno.

“He estado viendo cosas de gente que cree que soy yo, pero si miras el video, esa no es mi voz y es algo que yo nunca digo”, añadió Tkachuk. “En realidad no sé cómo eso se desató por sí solo cuando yo juego aquí y doy todo lo que tengo aquí”.

Tkachuk, de 26 años y originario de Arizona, es el capitán de los Senators de Ottawa de la NHL y ha jugado toda su carrera en la capital canadiense. Él y otros integrantes del equipo de Estados Unidos regresaron de Italia esta semana y reanudaron la temporada de la NHL. Algunos asistieron al discurso del Estado de la Nación pronunciado por Trump en Washington la noche del martes.

Las mujeres de Estados Unidos también vencieron 2-1 a Canadá en tiempo extra. Fue la primera vez que los estadounidenses barrieron ambos torneos olímpicos de hockey.

La celebración se ha visto ensombrecida por la política de Estados Unidos.

Al hablar por altavoz en el vestuario tras el partido, Trump extendió una invitación a la Casa Blanca a la selección masculina y luego añadió: “Vamos a tener que traer al equipo femenino, ya lo saben”.

El presidente añadió que, si no extendía la invitación, probablemente lo someterían a un juicio político. Algunos de los jugadores del equipo masculino se rieron, algo que al menos uno dijo haber lamentado después.

Tkachuk comentó que entendía la interpretación que pudieron haber tenido las jugadoras sobre la llamada.

“Quiero decir, lo entiendo”, expresó. “Nosotros las apoyamos, ellas nos apoyaron. No puedes controlar lo que dicen otras personas”.

Varios de los jugadores del equipo masculino viajaron a Washington el martes y visitaron a Trump en la Casa Blanca antes de ser invitados al mensaje por el Estado de la Nación. Muchas de las jugadoras se enteraron de que también habían sido invitadas hasta tarde el domingo, lo que dificultó cambiar planes de viaje ya alterados por el mal tiempo en la Costa Este.

En su discurso, Trump dijo que se estaban preparando planes para que la selección femenina visitara la Casa Blanca, aunque no estaba claro cuándo podría ocurrir. Lo más pronto que el equipo podría viajar a Washington sería a finales de la primavera, después de la conclusión de la temporada de la PWHL.

Mientras tanto, el rapero Flavor Flav programó una celebración en julio para el equipo femenino en Las Vegas para quienes puedan asistir.

Hilary Knight dijo a principios de esta semana que no quiere permitir que lo que calificó como una broma “de mal gusto” de Trump se interponga en una actuación histórica de las estadounidenses en los Juegos de Invierno.

Jugadores de ambos equipos de Estados Unidos han sido unánimes al decir cuánto se unieron en la villa de atletas en Milán y cómo se apoyaron mutuamente en su camino hacia el oro.

A Brady Tkachuk le preguntaron sobre sentirse un estadounidense orgulloso mientras es capitán de los Senators en un momento de mayor tensión entre los países.

“Ante todo, he dado absolutamente todo lo que tengo como Senator de Ottawa — sangre, sudor y lágrimas”, declaró Tkachuk. “Cuando representas a Estados Unidos, ser estadounidense es un honor. Sólo hay tres equipos que han ganado la medalla de oro para Estados Unidos, así que ser parte de eso es especial”.

