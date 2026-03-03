americateve

Botafogo rescata empate ante Barcelona en ida de 3ra fase preliminar de Copa Libertadores

Con un gol de Matheus Martins en el segundo tiempo, Botafogo igualó el martes 1-1 en su visita a Barcelona en el partido de ida de la tercera fase preliminar de la Copa Libertadores.

Matheus Martins de Botafogo festeja tras anotar ante Barcelona de Ecuador en un partido de la fase preliminar de la Copa Libertadores, realizado en Guayaquil el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)
Matheus Martins de Botafogo festeja tras anotar ante Barcelona de Ecuador en un partido de la fase preliminar de la Copa Libertadores, realizado en Guayaquil el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

El equipo brasileño, campeón del torneo en 2024, consiguió el premio a su insistencia a los 66 minutos, cuando Martins anotó con un disparo colocado dentro del área.

Barcelona se había adelantado a los 22 con un tanto de Héctor Villalba.

Los ocho equipos que disputan esta ronda aseguraron, al menos, participar en la Copa Sudamericana si no logran acceder a la fase de grupos de la Libertadores. La próxima semana se conocerán los cuatro clasificados a la siguiente etapa.

La fase 3 continuará este miércoles con los duelos Carabobo–Sporting Cristal y O’Higgins–Deportes Tolima

El jueves se cerrará la tanda de ida con el enfrentamiento Juventud de Las Piedras–Independiente Medellín.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Monumental, de Guayaquil, Barcelona aprovechó un error en la salida de Botafogo para abrir el marcador. El arquero Leo Linck intentó salir jugando desde atrás, pero Barcelona interceptó y el balón llegó hasta Villalba, quien remató de cabeza al travesaño y, tras recoger el rebote, marcó con un disparo potente que se coló entre las piernas del portero de los visitantes.

Barcelona, que viene de superar a Argentinos Juniors en la definición por penales en la ronda anterior, se animó tras el primer tanto y ganó presencia en la ofensiva.

En la etapa final de la primera parte, Botafogo, dirigido por el argentino Martín Anselmi, reaccionó con ocasiones de Álvaro Montoro, Martins y Danilo, pero no fueron precisos en la definición.

Anselmi volvió a Ecuador, donde guio a Independiente del Valle a la conquista de la Copa Sudamericana en 2022 ante Sao Paulo, y la Recopa en 2023 tras superar a Flamengo.

En el período complementario, el conjunto local se replegó con el objetivo de defender el resultado, mientras el Fogao adelantó sus líneas en busca del empate.

La insistencia de Botafogo, que en el cruce anterior dejó en el camino a Nacional Potosí, dio resultados con un llegada de Barrera, que envió un pase desde la línea de fondo y encontró a Martins para firmar la anotación que igualó el tanteador.

A los 76 minutos, el técnico de Barcelona, César Farías fue expulsado por empujar al zaguero Alexander Barboza tras despejar una pelota cerca del banquillo local, que pasó cerca del cuerpo del entrenador y generó el roce que se saldó con la tarjeta roja.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

