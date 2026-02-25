Botafogo remonta ante Nacional Potosí y clasifica a 3ra fase preliminar de Copa Libertadores

Tras caer 1-0 en el encuentro de ida disputado la semana pasada en la altitud superior a 3.800 metros de Potosí, el equipo brasileño impuso condiciones como local para remontar la eliminatoria con un marcador global de 2-1.

Botafogo, campeón de la Libertadores en 2024, buscará su pase a la fase de grupos del torneo regional ante Barcelona, que superó 5-4 a Argentinos Juniors en la definición por penales.

En el otro encuentro de la fecha, O’Higgins venció 4-3 a Bahía., también en una tanda desde los 11 pasos.

Botafogo, Barcelona y O’Higgins aseguraron, al menos, participar en la Copa Sudamericana si no logran acceder a la fase de grupos de la Libertadores.

El jueves se cerrará la tanda de vuelta con los enfrentamientos Guaraní–Juventud (0-0 en la ida) y Tolima–Táchira (1-0).

Esta semana se conocerán los ocho clasificados a la última ronda preliminar, en la que se definirán los cuatro últimos participantes en la fase de grupos con los choques pautados para los dos primeras semanas de marzo.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, Botafogo llevó la iniciativa desde el comienzo y abrió el marcador a los cinco minutos con una internada del lateral Alex Telles, quien recibió un pase largo de Danilo y definió con precisión por arriba del guardavallas Pedro Galindo.

El dominio del Fogao, que registró 16 remates durante el compromiso, fructificó en el descuento de la primera parte con el tanto de Danilo, que envió a las redes un balón suelto dentro del área tras una acción a balón parado.

En el segundo tiempo, Nacional amenazó con un remate de Óscar Villalba al palo a los 67 minutos.

A pesar de obtener la clasificación, la afición de Botafogo abucheó al equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi tras el pitido final por el bajo rendimiento que tuvo en la etapa complementaria.

En Buenos Aires, Barcelona se impuso en los penales a Argentinos Juniors tras empatar la eliminatoria con el grito de Jhonny Quiñónez a los 66 minutos.

El Bicho, campeón de la Libertadores en 1985, había ganado hace una semana en Guayaquil con un gol de Diego Porcel, pero no pudo sostener la ventaja en La Paternal.

En la tanda de penales, Barcelona ganó con las anotaciones de Quiñónez, Javier Báez, Héctor Villalba, Miguel Parrales y Milton Céliz. El chileno Brayan Cortés detuvo los remates de Tomás Martínez y Alex Rangel.

Argentinos Juniors erró sus últimos dos intentos que estuvieron a cargo de Román Riquelme y Erik Godoy. Antes, el venezolano José Contreras, que tuvo ocho paradas en el tiempo reglamentario, tapó el disparo de Iván Morales.

Los aciertos del conjunto argentino fueron de Alan Lescano, Hernán López, Leandro Lozano y Lautaro Giaccone.

La sorpresa de la jornada tuvo lugar en Salvador, donde O’Higgins consiguió su clasificación ante Bahía.

El cuadro de Rancagua cayó 2-1 en el tiempo reglamentario, pero hizo valer el triunfo 1-0 logrado en la ida para enviar la definición a los penales, donde se convirtió en el primer elenco chileno que elimina a un brasileño en rondas eliminatorias de la Libertadores desde que lo hiciera Colo Colo frente a Corinthians en 2018.

El rival de O’Higgins será el vencedor del duelo entre Tolima y Táchira.

Bahía se adelantó gracias a un doblete del delantero Willian José a los minutos 1 y 45.

O’Higgins restituyó el empate en la llave con la anotación de Arnaldo Castillo a los 54.

En la tanda desde los 11 metros, el arquero ecuatoriano Omar Carabalí fue la figura al detener los tiros de Dell y el decisivo de Everton Ribeiro.

Francisco González, Luis Pavez, Thiago Vecino y Miguel Brizuela transformaron sus disparos por el equipo chileno. El único fallo fue de Castillo.

Por Bahía acertaron Everaldo, Luciano Juba y Rodrigo Nestor.

