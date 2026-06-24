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Bosnia-Herzegovina acaricia su clasificación en el Mundial con triunfo 3-1 sobre Qatar

SEATTLE (AP) — Bosnia y Herzegovina acabó el miércoles con las esperanzas de Qatar y reforzó sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa del Mundial con una victoria 3-1 en partido del Grupo B.

El bosnio Esmir Bajraktarevic, a la derecha, celebra después de que el qatarí Sultan Albrake marcó un autogol durante su partido por el Grupo B del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
El bosnio Esmir Bajraktarevic, a la derecha, celebra después de que el qatarí Sultan Albrake marcó un autogol durante su partido por el Grupo B del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Con el triunfo, Bosnia y Herzegovina terminó en el tercer puesto del sector y aumentó sus probabilidades de avanzar a los dieciseisavos de final, a donde clasifican los ocho mejores terceros lugares de los 12 grupos.

En caso de que Bosnia y Herzegovina se clasifique a la siguiente ronda, sería la primera vez que su selección avance más allá de la fase de grupos en dos participaciones en un Mundial, luego de quedar eliminado en la primera ronda de Brasil 2014.

Kerim Alajbegovic abrió el marcador a los 29 minutos para darle a Bosnia y Herzegovina una ventaja que no volvería a soltar. Alajbegovic, de 18 años, se convirtió en el octavo jugador más joven en marcar un gol en la historia de los Mundiales luego de sacar un potente disparo que superó el vuelo del arquero Mahmud Abunada desde unos 20 metros.

Bosnia y Herzegovina duplicó la ventaja en el minuto 34, cuando Sead Kolasinac envió un centro al segundo palo. Edin Dzeko sacó un remate de volea hacia el centro que se desvió en el qatarí Sultan Al-Brake para un autogol.

Hassan Al Haydos mantuvo en el encuentro a Qatar, que se despidió sin triunfos del torneo, con un gol al minuto 42. Pero Bosnia y Herzegovina amplió nuevamente la ventaja en la segunda mitad cuando Ermin Mahmic, quien anotó en la derrota de 4-1 ante Suiza, cerró la cuenta al minuto 80.

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