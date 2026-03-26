Bonos de Wall Street alcanzaron niveles sin precedentes pese a un año turbulento

La sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 6 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

El bono promedio aumentó un 6% —o casi 15.000 dólares más— respecto del año anterior. El fondo total de bonos de Wall Street alcanzó un récord de 49.200 millones de dólares en 2025, un alza del 9%, según la estimación anual del contralor Thomas DiNapoli sobre los bonos pagados a empleados de la industria de valores que trabajan en la ciudad de Nueva York.

DiNapoli, demócrata, manifestó que los incrementos reflejan un aumento de más del 30% en las ganancias de Wall Street el año pasado, hasta 65.100 millones de dólares.

“Wall Street registró un desempeño sólido durante gran parte del año pasado, pese a todas las convulsiones internas e internacionales en curso”, declaró DiNapoli en un comunicado.

Aunque hubo varias caídas históricas en Wall Street por preocupaciones que iban desde los aranceles del presidente Donald Trump hasta las tasas de interés y una posible burbuja en la tecnología de inteligencia artificial, fue un buen año para cualquiera con el estómago para aguantar las oscilaciones.

Los fondos indexados del S&P 500, que están en el corazón de muchas cuentas 401(k), rindieron casi un 18% en 2025 y marcaron un máximo histórico el 24 de diciembre. Fue su tercer año consecutivo de grandes rendimientos.

Chris Connors, director gerente de la firma de consultoría de compensación Johnson Associates, señaló que las estimaciones de bonos no fueron una sorpresa, dadas las tendencias en Wall Street.

“Creo que 2025 fue un gran año, probablemente el mejor desde 2021 para muchas firmas en Wall Street. El trading, en particular, tuvo un año excepcional”, indicó Connors.

Connors observó que los bonos constituyen una parte significativa de la remuneración de muchos profesionales del sector de servicios financieros, que depende en gran medida de los incentivos.

Wall Street es un motor importante de la economía de la ciudad de Nueva York y una fuente principal de ingresos fiscales tanto para la ciudad como para el estado. DiNapoli estimó que los bonos de 2025 deberían generar 199 millones de dólares más en ingresos por impuesto estatal sobre la renta y 91 millones de dólares más para la ciudad, en comparación con el año anterior.

“Sin embargo, estamos viendo un crecimiento más lento del empleo, y los conflictos geopolíticos tienen repercusiones globales que plantean riesgos extraordinarios para las perspectivas a corto y largo plazo del sector financiero y para los mercados económicos en general”, señaló.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP